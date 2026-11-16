A defesa do banqueiro Daniel Vorcaro apresentou um mandado de segurança ao STF para questionar a decisão do presidente da Corte, Edson Fachin, de assumir temporariamente a relatoria das investigações sobre o Banco Master.

A estratégia é uma forma de contornar as decisões de Fachin, já que o processo terá que ser sorteado entre os demais ministros.

Entretanto, as chances de sucesso são baixas, porque o entendimento no STF costuma ser de que não cabe mandado de segurança contra atos dos próprios ministros.

Para a defesa de Vorcaro, as medidas urgentes sobre o caso deveriam ser apreciadas pelo ministro mais antigo da Corte — no caso, Gilmar Mendes.

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“O Regimento Interno do STF não autoriza a Presidência a avocar os autos nem a atribuir-se competência para proferir decisões judiciais nessa investigação. Pela mesma norma, enquanto não houver redistribuição, as medidas urgentes cabem ao ministro mais antigo, segundo critério prévio e impessoal”, diz a nota.

Os advogados querem principalmente rever a prisão preventiva do banqueiro, em vigor desde março.

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“É imperioso que a liberdade de Daniel Vorcaro seja restabelecida, conforme lhe assegura a lei. A prisão preventiva é medida excepcional, que, no caso, já dura por prazo excessivo e não pode ser instrumento de pressão ou de punição antecipada”, afirma o texto.