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O balanço de um ano da gestão de Edson Fachin na presidência do STF

Ministro tem o desafio de conduzir a Corte na travessia da pior crise já enfrentada pela instituição em sua história

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 set 2026, 10h01
ÉTICA - Edson Fachin: ideia de desenhar um manual de conduta
EM PAUTA - Edson Fachin: "diversidade de produtos de cannabis" cria controvérsia  (Ton Molina/Fotoarena/.)
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O balanço de um ano da gestão de Edson Fachin na presidência do STF Priorizar nos meus resultados Google

Chefe do STF, o ministro Edson Fachin vai completar, no próximo dia 29, seu primeiro ano como presidente da Corte.

A ideia de Fachin é divulgar um balanço positivo de sua gestão no tribunal.

Para que isso aconteça, no entanto, o ministro precisará liderar a Corte na maior crise de sua história, com uma sessão destinada a decidir se um de seus integrantes será investigado por manter relações secretas com o banqueiro Daniel Vorcaro.

O sucesso da gestão de Fachin — e de sua biografia –, diz um colega dele na Corte, estará ligado ao caminho que ele escolher para o STF nesse caso do Banco Master.

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“O ministro Fachin quer entrar para a história fazendo a coisa certa”, diz esse magistrado.

A conferir o que acontece na sessão de terça-feira.

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