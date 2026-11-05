O balanço das últimas ações contra o garimpo na Terra Indígena Yanomami

As operações de combate ao garimpo ilegal na Terra Indígena Yanomami, em Roraima, somaram 1. 391 ações entre julho e outubro de 2026. O prejuízo estimado à atividade ilegal no período foi de 67 milhões de reais.

Nesse período, foram inutilizadas seis aeronaves e outras quatro foram apreendidas. Além disso, 15 pistas de pouso clandestinas foram destruídas.

As equipes também inutilizaram 67 acampamentos, 14 balsas e 15 embarcações, além de aproximadamente 8,8 toneladas de cassiterita e 12 mil litros de diesel. Foram apreendidos 92,8 quilos de mercúrio e 5. 050 litros de gasolina.

As ações foram coordenadas pela Casa de Governo, vinculada à Casa Civil da Presidência, e alcançaram áreas de extração mineral, rotas de abastecimento e estruturas de apoio ao garimpo, que estavam dentro e no entorno da terra indígena.