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Brasil

O balanço das últimas ações contra o garimpo na Terra Indígena Yanomami

Operação contra atividades ilegais causou prejuízo estimado em R$ 67 milhões em quatro meses

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 nov 2026, 13h23
Pequeno avião branco em chamas intensas, com fumaça preta densa subindo ao céu nublado. A aeronave está em uma área de terra batida, cercada por vegetação verde e árvores ao fundo.
Aeronave utilizada no transporte de combustível para o garimpo ilegal é inutilizada pelo Ibama (Bruno Mancinelle/Casa de Governo/Divulgação)
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As operações de combate ao garimpo ilegal na Terra Indígena Yanomami, em Roraima, somaram 1. 391 ações entre julho e outubro de 2026. O prejuízo estimado à atividade ilegal no período foi de 67 milhões de reais.

Nesse período, foram inutilizadas seis aeronaves e outras quatro foram apreendidas. Além disso, 15 pistas de pouso clandestinas foram destruídas.

As equipes também inutilizaram 67 acampamentos, 14 balsas e 15 embarcações, além de aproximadamente 8,8 toneladas de cassiterita e 12 mil litros de diesel. Foram apreendidos 92,8 quilos de mercúrio e 5. 050 litros de gasolina.

As ações foram coordenadas pela Casa de Governo, vinculada à Casa Civil da Presidência, e alcançaram áreas de extração mineral, rotas de abastecimento e estruturas de apoio ao garimpo, que estavam dentro e no entorno da terra indígena.

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