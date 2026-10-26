O balanço da atuação das forças de segurança do Paraná no segundo turno

As forças estaduais de segurança do Paraná registraram 47 ocorrências durante o segundo turno das eleições presidenciais. Ao todo, foram 49 crimes ou infrações de menor potencial ofensivo — algumas das ocorrências tiveram mais de um crime ou infração.

As ações integradas resultaram no encaminhamento de seis pessoas para procedimentos de polícia judiciária e na realização de duas apreensões, incluindo um veículo e material de campanha irregular.

As tipificações mais frequentes foram o fornecimento ilegal de transporte ou refeição e a violação ou tentativa de violação do sigilo do voto.

Também foram registrados casos de boca de urna, desordem com prejuízo aos trabalhos eleitorais e propaganda eleitoral irregular, entre outros.

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Houve ainda duas ocorrências de violação ou tentativa de violação do sigilo da urna ou dos invólucros, além de registros pontuais de desobediência às ordens da Justiça Eleitoral, dano e falsidade ideológica eleitoral.

A operação de segurança foi coordenada pela Secretaria da Segurança Pública (Sesp) a partir do Centro Integrado de Comando e Controle Regional (CICCR) e envolveu os 399 municípios do estado.

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Participaram 10. 006 servidores das forças de segurança e foram utilizadas 2. 432 viaturas, além do apoio de sete aeronaves, 24 drones de monitoramento e 18 embarcações.

O planejamento reuniu Polícia Militar do Paraná (PMPR), Polícia Civil do Paraná (PCPR), Polícia Penal do Paraná (PPPR), Polícia Científica do Paraná (PCIPR) e Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR).

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A estrutura contou ainda com a Receita Estadual, Ministério Público do Paraná (MPPR), Polícia Federal (PF), Exército Brasileiro, guardas municipais, Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito de Curitiba (Setran), Copel, Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Defesa Civil.