O balanço da atuação das forças de segurança do Paraná no segundo turno
Estado registrou 49 crimes eleitorais ou infrações de menor potencial ofensivo
As forças estaduais de segurança do Paraná registraram 47 ocorrências durante o segundo turno das eleições presidenciais. Ao todo, foram 49 crimes ou infrações de menor potencial ofensivo — algumas das ocorrências tiveram mais de um crime ou infração.
As ações integradas resultaram no encaminhamento de seis pessoas para procedimentos de polícia judiciária e na realização de duas apreensões, incluindo um veículo e material de campanha irregular.
As tipificações mais frequentes foram o fornecimento ilegal de transporte ou refeição e a violação ou tentativa de violação do sigilo do voto.
Também foram registrados casos de boca de urna, desordem com prejuízo aos trabalhos eleitorais e propaganda eleitoral irregular, entre outros.
Houve ainda duas ocorrências de violação ou tentativa de violação do sigilo da urna ou dos invólucros, além de registros pontuais de desobediência às ordens da Justiça Eleitoral, dano e falsidade ideológica eleitoral.
A operação de segurança foi coordenada pela Secretaria da Segurança Pública (Sesp) a partir do Centro Integrado de Comando e Controle Regional (CICCR) e envolveu os 399 municípios do estado.
Participaram 10. 006 servidores das forças de segurança e foram utilizadas 2. 432 viaturas, além do apoio de sete aeronaves, 24 drones de monitoramento e 18 embarcações.
O planejamento reuniu Polícia Militar do Paraná (PMPR), Polícia Civil do Paraná (PCPR), Polícia Penal do Paraná (PPPR), Polícia Científica do Paraná (PCIPR) e Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR).
A estrutura contou ainda com a Receita Estadual, Ministério Público do Paraná (MPPR), Polícia Federal (PF), Exército Brasileiro, guardas municipais, Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito de Curitiba (Setran), Copel, Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Defesa Civil.