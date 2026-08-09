O avanço das investigações contra Lulinha no STF e as novas revelações a caminho

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Investigadores da Polícia Federal receberam um dossiê que aponta que Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, estaria sendo sustentado na Espanha por uma empreiteira com contratos bilionários no governo Lula. Os relatórios da PF enviados ao STF são considerados devastadores para ele e outros envolvidos.

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Além dos relatórios enviados pela Polícia Federal ao STF, nas últimas semanas, investigadores receberam recentemente um dossiê com informações de que o empresário Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, seria sustentado na Espanha por uma empreiteira com contratos bilionários no governo Lula.

“Não é a Odebrecht, mas já vimos esse filme”, diz um investigador.

A história se junta a outras tantas que serão apuradas no Supremo. O material levado pela PF ao STF, aliás, é devastador para Lulinha, mas não só.

Lula, pelo andar das apurações contra petistas do seu entorno, terá que trocar um importante auxiliar do governo.