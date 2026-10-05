O ataque do neto de Leonel Brizola a Lupi por naufrágio do PDT: ‘Assassino mítico do meu avô’

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Após a péssima performance do PDT nas eleições, Leonel Brizola Neto criticou duramente Carlos Lupi, presidente do partido, acusando-o pela derrocada da legenda. O PDT não atingiu a cláusula de barreira, perdendo acesso ao Fundo Partidário e tempo de TV, gerando indignação sobre o uso dos recursos do partido.

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A péssima performance do Partido Democrático Trabalhista (PDT) na disputa eleitoral de domingo, 4, fez o ex-vereador carioca Leonel Brizola Neto, neto do ex-governador do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul que foi o fundador e líder histórico da legenda, a disparar contra o atual presidente da sigla, o ex-ministro Carlos Lupi. “O verdadeiro coveiro de Leonel Brizola chama-se Lupi. Ele é o assassino mítico do meu avô. Quem se deu bem com a morte de Leonel Brizola? Charles Lupi I”, publicou em suas redes sociais na manhã desta segunda-feira, 5.

A revolta de Brizola Neto ocorre diante da atual situação do PDT, que elegeu apenas seis deputados federais (tem dez no mandato atual) e não atingiu a cláusula de barreira necessária para garantir acesso ao Fundo Partidário e ao tempo de TV. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os critérios são os seguintes: a eleição de pelo menos treze deputados federais, distribuídos em pelo menos nove unidades da Federação; ou a obtenção de, no mínimo, 2,5% dos votos válidos nas eleições para a Câmara dos Deputados, distribuídos em pelo menos nove unidades da Federação, com um mínimo de 1,5% dos votos válidos em cada um deles. “PDT não atingiu a cláusula de barreira! Pra onde foi todos esses anos o dinheiro do partido?”, questionou.

A derrota do PDT foi ampla também nas disputas aos governos estaduais. A principal aposta era a irmã gêmea de Leonel Brizola Neto, Juliana Brizola, no Rio Grande do Sul, que foi derrotada no primeiro turno por Luciano Zucco (PL). O partido também estava na disputa pelo governo de Minas Gerais, mas Alexandre Kalil também foi derrotado no primeiro turno. No Paraná, a expectativa era de Requião Filho pudesse levar a disputa com Sergio Moro (PL) para o segundo turno, mas lá também a eleição foi resolvida neste domingo, 4, com vitória do ex-juiz da Lava-Jato.

O PDT foi criado em 1979, ainda na ditadura militar, logo após a anistia promovida à época. Com Leonel Brizola, a legenda conquistou o governo do Rio de Janeiro (1991-1994) — antes, ele havia sido governador do Rio Grande do Sul entre 1959 e 1963. Brizola também foi candidato à Presidência da República em 1989 e 1994 e vice de Lula na campanha de 1998.

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