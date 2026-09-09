O atalho de Andrei para pedir a Dino retorno ao comando da PF

O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, utilizou uma investigação sobre a suspeita de envio de emendas para o filme “Dark Horse” para pedir diretamente ao ministro Flávio Dino seu retorno ao cargo.

Dino atendeu o pedido de Rodrigues e reviu uma decisão de terça-feira de seu colega André Mendonça.

O argumento de Rodrigues foi de que a decisão de Mendonça atrapalhou a apuração sobre o eventual uso de verbas públicas no filme, que é relatada por Dino.

Segundo Dino afirmou na decisão, Rodrigues argumentou que “o seu afastamento do cargo de Diretor-Geral interfere na organização da equipe responsável pelas investigações, retarda o acesso ao material disponibilizado e compromete a atuação célere da instituição”.

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O ministro concordou e afirmou que “procedimentos urgentes” sob a sua relatoria “veem-se prejudicados por essa interferência nos trabalhos policiais”.