O atalho de Andrei para pedir a Dino retorno ao comando da PF
Diretor-geral da PF usou investigação sobre suspeita de emendas para 'Dark Horse' para direcionar solicitação ao ministro
O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, utilizou uma investigação sobre a suspeita de envio de emendas para o filme “Dark Horse” para pedir diretamente ao ministro Flávio Dino seu retorno ao cargo.
Dino atendeu o pedido de Rodrigues e reviu uma decisão de terça-feira de seu colega André Mendonça.
O argumento de Rodrigues foi de que a decisão de Mendonça atrapalhou a apuração sobre o eventual uso de verbas públicas no filme, que é relatada por Dino.
Segundo Dino afirmou na decisão, Rodrigues argumentou que “o seu afastamento do cargo de Diretor-Geral interfere na organização da equipe responsável pelas investigações, retarda o acesso ao material disponibilizado e compromete a atuação célere da instituição”.
O ministro concordou e afirmou que “procedimentos urgentes” sob a sua relatoria “veem-se prejudicados por essa interferência nos trabalhos policiais”.