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Brasil

O argumento de Malafaia para pedir absolvição em ação por injúria contra generais

Pastor apresentou defesa prévia em processo que tramita no STF

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 set 2026, 09h30
O pastor Silas Malafaia participa de protesto na Avenida Paulista
O pastor Silas Malafaia participa de protesto na Avenida Paulista (Paulo Pinto/Agência Brasil)
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O argumento de Malafaia para pedir absolvição em ação por injúria contra generais Priorizar nos meus resultados Google

O pastor Silas Malafaia apresentou ao STF sua defesa prévia na ação penal em que é réu por injúria contra generais do Alto Comando do Exército.

Seu advogado, Jorge Vacite Neto, pediu sua absolvição, alegando que a fala que motivou a acusação foi direcionada a um “grupo indefinido de pessoas”, e não ao comandante do Exército, Tomás Paiva, ou “qualquer outro militar”.

Em abril de 2025, Malafaia chamou os militares de “frouxos” e “covardes” durante manifestação em São Paulo em defesa da anistia aos envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro. Na ocasião, ele criticava a falta de reação à prisão do ex-ministro e general da reserva Walter Braga Netto.

“Cadê esses generais de quatro estrelas, do Alto Comando do Exército? Cambada de frouxos, cambada de covardes”, afirmou, na época.

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A PGR apresentou uma denúncia contra o pastor após uma representação de Tomás Paiva.

No argumento da defesa de Malafaia, contudo, se seu objetivo fosse endereçar suas palavras diretamente ao general, “o teria feito citando o Comandante do Exército Brasileiro, e não de forma abstrata”.

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“O I. general Tomás Miguel alega ter se sentido ofendido em sua dignidade, porém, repita-se, as falas do denunciado não lhe foram dirigidas nominalmente, nem a nenhum outro Oficial General do Alto Comando do Exército ou a qualquer membro específico do Exército”, reforçou.

A apresentação da defesa prévia é um dos primeiros passos da tramitação da ação penal. Ainda não há previsão de julgamento.

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