Um grupo de especialistas em regulação digital de várias partes do mundo manifestou apoio ao chamado PL dos Mercados Digitais, que pode ser votado nesta semana na Câmara dos Deputados. O projeto amplia competências do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) para regular as empresas de tecnologia.

O documento foi enviado ao presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e é assinado por 38 pessoas, em sua maioria estrangeiras.

A proposta, apresentada pelo governo federal no ano passado, cria uma Superintendência de Mercados Digitais dentro do Cade e altera a Lei Antitruste para incluir dinâmicas do ambiente digital.

“A aprovação do Projeto de Lei nº 4. 675/2025 traria benefícios concretos ao Brasil. Mercados mais abertos e contestáveis dariam mais espaço para a inovação se desenvolver e levariam novas funcionalidades aos aplicativos que as pessoas utilizam. Contribuiriam também para reduzir as taxas de intermediação cobradas pelas plataformas ao conectar vendedores, desenvolvedores de aplicativos e clientes, e criariam um ambiente de negócios regido por regras justas e conhecidas de antemão”, diz a carta.

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Os especialistas também comparam o projeto brasileiro com legislações adotadas na União Europeia, no Reino Unido e no Japão.

“Esses regimes compartilham um desenho comum, no qual um pequeno número de plataformas de grande porte é designado e as obrigações são adaptadas a cada uma delas. O Projeto de Lei nº 4. 675/2025 segue esse modelo e o adapta às instituições brasileiras, atribuindo a tarefa ao

Cade e acrescentando salvaguardas próprias. Com sua aprovação, o Brasil se juntaria às principais jurisdições que já adotam essa abordagem, e o faria com o benefício da experiência por elas acumulada”, afirmam.

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Entre os signatários estão Tommaso Valletti e Massimo Motta, que atuaram como economistas-chefes do órgão regulador antitruste da União Europeia, e Fiona Scott Morton, que ocupou o mesmo cargo na Divisão Antitruste do Departamento de Justiça dos EUA.

Também assinam professores brasileiros com carreira internacional, como Filippo Lancieri, da Universidade de Georgetown, nos Estados Unidos, e Beatriz Kira, da Universidade de Exeter, no Reino Unido.