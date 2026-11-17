O apoio de especialistas estrangeiros ao PL dos Mercados Digitais
Proposta que amplia competências do Cade sobre empresas de tecnologia pode ser votada na Câmara
Um grupo de especialistas em regulação digital de várias partes do mundo manifestou apoio ao chamado PL dos Mercados Digitais, que pode ser votado nesta semana na Câmara dos Deputados. O projeto amplia competências do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) para regular as empresas de tecnologia.
O documento foi enviado ao presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e é assinado por 38 pessoas, em sua maioria estrangeiras.
A proposta, apresentada pelo governo federal no ano passado, cria uma Superintendência de Mercados Digitais dentro do Cade e altera a Lei Antitruste para incluir dinâmicas do ambiente digital.
“A aprovação do Projeto de Lei nº 4. 675/2025 traria benefícios concretos ao Brasil. Mercados mais abertos e contestáveis dariam mais espaço para a inovação se desenvolver e levariam novas funcionalidades aos aplicativos que as pessoas utilizam. Contribuiriam também para reduzir as taxas de intermediação cobradas pelas plataformas ao conectar vendedores, desenvolvedores de aplicativos e clientes, e criariam um ambiente de negócios regido por regras justas e conhecidas de antemão”, diz a carta.
Os especialistas também comparam o projeto brasileiro com legislações adotadas na União Europeia, no Reino Unido e no Japão.
“Esses regimes compartilham um desenho comum, no qual um pequeno número de plataformas de grande porte é designado e as obrigações são adaptadas a cada uma delas. O Projeto de Lei nº 4. 675/2025 segue esse modelo e o adapta às instituições brasileiras, atribuindo a tarefa ao
Cade e acrescentando salvaguardas próprias. Com sua aprovação, o Brasil se juntaria às principais jurisdições que já adotam essa abordagem, e o faria com o benefício da experiência por elas acumulada”, afirmam.
Entre os signatários estão Tommaso Valletti e Massimo Motta, que atuaram como economistas-chefes do órgão regulador antitruste da União Europeia, e Fiona Scott Morton, que ocupou o mesmo cargo na Divisão Antitruste do Departamento de Justiça dos EUA.
Também assinam professores brasileiros com carreira internacional, como Filippo Lancieri, da Universidade de Georgetown, nos Estados Unidos, e Beatriz Kira, da Universidade de Exeter, no Reino Unido.