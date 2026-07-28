O apelo de ex-genro de Ana Maria Braga em meio a briga familiar

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Badarik González, ex-genro de Ana Maria Braga, fez um apelo público durante uma live, pedindo “compaixão” em meio a uma decisão judicial que o impede de ver os dois filhos. Ele enfatiza que as crianças, de 2 e 5 anos, não devem ser afetadas pela disputa com a ex-esposa, Mariana Maffeis, e que o bem-estar delas deve ser a prioridade. A separação veio à tona após uma medida protetiva.

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Em meio a uma decisão judicial que o impede de ver os dois filhos, o professor de ioga Badarik González, ex-genro da apresentadora Ana Maria Braga, fez um apelo durante a transmissão de uma live no Instagram nesta terça-feira, 28. O colombiano pediu “compaixão” ao público e afirmou que as crianças não deveriam ser afetadas por sua disputa com a ex-esposa, Mariana Maffeis.

“Existem as crianças, existem as nossas crianças. Crianças de dois aninhos, imagina. Cinco aninhos. Merecemos ser abraçados pelo amor, pelo respeito, pelo diálogo”, afirmou González. “Não estou aqui para atacar ninguém. Espero apenas que possamos olhar para as crianças com muita compaixão e colocar o bem delas acima de qualquer conflito. Essa é a prioridade”, completou.

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O casamento de Badarik e Mariana resultou em duas crianças: Varuna, de 5 anos, e Hima, de 2. A relação durou cerca de seis anos, e chegou ao fim há dois meses, sendo trazida a público após a exposição de uma medida protetiva pedida pela herdeira de Ana Maria Braga contra o ex-marido.

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