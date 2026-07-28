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Brasil

O apelo de ex-genro de Ana Maria Braga em meio a briga familiar

Badarik González pediu cuidado com os filhos durante live

Por Flávio Monteiro 28 jul 2026, 15h00 | Atualizado em 28 jul 2026, 16h26
Um homem, quatro mulheres e três crianças posam para foto em ambiente decorado com balões rosa e dourados. O homem, à esquerda, segura um bebê que come melancia. Uma mulher de vestido dourado abraça outra de camisa listrada, que segura uma criança. Uma menina de cabelo escuro e uma mulher de blusa amarela com bolinhas marrons sorriem
Badarik González (primeiro à esq.) foi genro de Ana Maria Braga por seis anos (@badarik_gonzalez/Instagram)
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Em meio a uma decisão judicial que o impede de ver os dois filhos, o professor de ioga Badarik González, ex-genro da apresentadora Ana Maria Braga, fez um apelo durante a transmissão de uma live no Instagram nesta terça-feira, 28. O colombiano pediu “compaixão” ao público e afirmou que as crianças não deveriam ser afetadas por sua disputa com a ex-esposa, Mariana Maffeis.

“Existem as crianças, existem as nossas crianças. Crianças de dois aninhos, imagina. Cinco aninhos. Merecemos ser abraçados pelo amor, pelo respeito, pelo diálogo”, afirmou González. “Não estou aqui para atacar ninguém. Espero apenas que possamos olhar para as crianças com muita compaixão e colocar o bem delas acima de qualquer conflito. Essa é a prioridade”, completou.

As ações de indenização que deram o que falar em 2026

O casamento de Badarik e Mariana resultou em duas crianças: Varuna, de 5 anos, e Hima, de 2. A relação durou cerca de seis anos, e chegou ao fim há dois meses, sendo trazida a público após a exposição de uma medida protetiva pedida pela herdeira de Ana Maria Braga contra o ex-marido.

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