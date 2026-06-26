O apelo da defesa de Robinho para que habeas corpus seja analisado pelo STF

A defesa do ex-jogador Robinho fez um apelo ao ministro Luiz Fux para que seu habeas corpus seja analisado o quanto antes pelo STF.

Os advogados ressaltaram que o recesso do Judiciário vai começar na próxima semana e solicitaram que Fux libera o caso para julgamento ou tome uma decisão individual.

Esse é o terceiro habeas corpus apresentado pela defesa de Robinho desde que ele começou a cumprir a pena de estupro pela qual foi condenado na Itália.

Os dois primeiros foram apresentados ainda em 2024, logo após o STJ homologar a sentença italiana e mandar prender o ex-jogador. Esse habeas corpus já foram julgados pelos ministros e rejeitados por nove votos a dois.

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Agora, a defesa solicita a análise de um novo pedido, apresentado em novembro do ano passado, que ainda não foi apreciado.

Dessa vez, os advogados focaram na decisão do STJ de considerar o crime de estupro como hediondo, o que não teria sido feito na condenação pela Justiça da Itália. Para a defesa de Robinho, os ministros não poderiam alterar aspectos da decisão estrangeira.

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A expectativa dos advogados é que, caso o pedido seja aceito, o ex-jogador possa sair do regime fechado para o semiaberto.

Robinho foi condenado a nove anos de prisão por participar do estupro coletivo de uma mulher albanesa em uma boate italiana, em 2013.