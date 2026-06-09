O apelo a Alcolumbre de frentes parlamentares e entidades do setor produtivo

Um grupo de entidades do setor produtivo e de frentes parlamentares divulgou uma carta aberta ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, pedindo a aprovação do projeto de lei do Redata, que cria incentivos para a instalação de data centers no Brasil.

O programa foi criado no ano passado pelo governo federal por meio de uma medida provisória (MP). O texto, contudo, não foi analisado no Congresso e perdeu a validade.

Por isso, o governo apresentou um projeto de lei. A proposta foi aprovada na Câmara em fevereiro, ainda durante a vigência da MP, mas desde então aguarda para ser apreciada no Senado.

Na carta aberta, as organizações afirmam que a aprovação do projeto é “instrumento central para posicionar o Brasil como hub global de infraestrutura digital ao estabelecer condições competitivas para atração de investimentos, com mecanismos já constantes na Reforma Tributária e alinhados às melhores práticas internacionais”.

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O texto é assinado pela chamada Coalizão das Frentes Produtivas, que inclui 12 grupos parlamentares, incluindo os pelo Brasil Competitivo (FPBC), do Ambiente de Negócios (FPN) e do do Empreendedorismo (FPE).

Também endossam o documento 35 entidades, como as associações de Infraestrutura e Indústrias de Base (ABDIB) e das Empresas de Software (ABES), o Conselho Digital, e as federações das indústrias de Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul (Firjan e FIERGS) e do comércio de São Paulo (FecomercioSP).