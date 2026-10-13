O ano de 2026 terá mais três feriados prolongados: veja as datas

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2026 ainda reserva três feriadões para quem quer emendar o descanso com o fim de semana: Finados, Consciência Negra e Natal. Prepare-se para dias de folga prolongados. Entenda também a diferença entre feriados nacionais e pontos facultativos para planejar seu ano.

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Após o feriado de Nossa Senhora Aparecida, celebrado nesta segunda-feira, 12 de outubro, o calendário de 2026 ainda reserva três feriados nacionais que permitirão emendar o descanso com o fim de semana. As datas estão distribuídas entre novembro e dezembro e caem em uma segunda-feira ou sexta-feira, garantindo três dias consecutivos de folga para quem não trabalha aos sábados e domingos.

Ao todo, o Brasil ainda terá quatro feriados nacionais neste ano. Entretanto, um deles, a Proclamação da República, será celebrado em um domingo e não proporcionará uma folga adicional para a maioria dos trabalhadores.

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Quais são os próximos feriadões de 2026?

O primeiro feriadão será no dia 2 de novembro, Dia de Finados, que cairá em uma segunda-feira. A data permitirá três dias consecutivos de descanso, entre sábado, 31 de outubro, e segunda-feira, 2 de novembro.

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Ainda em novembro, o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, celebrado no dia 20, cairá em uma sexta-feira. O feriado, que passou a ser nacional em 2024, também proporcionará um fim de semana prolongado.

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O último feriadão do ano será o Natal, em 25 de dezembro, igualmente uma sexta-feira. Com isso, trabalhadores que cumprem expediente de segunda a sexta-feira poderão aproveitar três dias consecutivos de descanso.

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Confira os próximos feriados nacionais de 2026

2 de novembro (segunda-feira): Finados;

15 de novembro (domingo): Proclamação da República;

20 de novembro (sexta-feira): Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra;

25 de dezembro (sexta-feira): Natal. Continua após a publicidade

Quais são os próximos pontos facultativos de 2026?

Além dos feriados nacionais, o calendário prevê três pontos facultativos para os servidores públicos federais. O primeiro será em 28 de outubro, Dia do Servidor Público. Os outros dois ocorrerão nas vésperas do Natal e do Ano Novo, quando o expediente será facultativo após as 13h.

28 de outubro (quarta-feira): Dia do Servidor Público federal;

24 de dezembro (quinta-feira): véspera de Natal, após as 13h;

31 de dezembro (quinta-feira): véspera de Ano Novo, após as 13h.

Qual é a diferença entre feriado e ponto facultativo?

Os feriados nacionais são estabelecidos por lei federal e, como regra, garantem descanso aos trabalhadores de todo o país. Existem exceções para atividades essenciais e setores autorizados a funcionar. Nesses casos, o empregado que trabalha durante o feriado geralmente tem direito a uma folga compensatória ou ao pagamento em dobro.

Já o ponto facultativo permite que órgãos públicos dispensem seus servidores do expediente, sem obrigar empresas privadas a fazer o mesmo. Governos estaduais, prefeituras e empregadores podem estabelecer regras próprias para essas datas.