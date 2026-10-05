O amargo desfecho de Mario Gomes ao tentar mais uma vez cargo nas eleições

O ex-ator Mario Gomes não foi eleito deputado federal pelo Rio de Janeiro nas eleições de 2026. A vaga foi disputada ao se filiar ao Solidariedade. Ele declarou à Justiça Eleitoral patrimônio de apenas 7 mil reais, valor registrado como investimentos. No fim, teve apenas 1.393 votos.

Em 2024, foi candidato a Vereador do Rio de Janeiro pelo Republicanos; obteve 4.492 votos e ficou como suplente. Em 2022, foi candidato a Deputado Estadual pelo Republicanos (e anteriormente ligado ao PRTB em 2018), sem sucesso.

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