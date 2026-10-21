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Brasil

O alerta de Fachin sobre o respeito às ‘regras do jogo’ e a erosão da democracia ‘por dentro’

Presidente do STF falou que raramente ainda existem 'golpes abruptos', mas sim por 'meios aparentemente legais'

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 out 2026, 12h46
Homem idoso de pele clara, cabelo grisalho penteado para trás, bigode branco, óculos de armação preta, terno azul-marinho, camisa branca e gravata azul estampada, falando em um microfone com fundo branco
O presidente do STF, Edson Fachin (Rosinei Coutinho/STF)
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O presidente do TSE, Edson Fachin, afirmou nesta quarta-feira que as democracias atuais “raramente morrem por golpes abruptos”, mas sim “por dentro, e, não raro, por meios aparentemente legais”.

Fachin também ressaltou que o Estado de Direito é uma cultura, e não um conjunto de procedimentos, e que um dos fundamentos é aceitar as “regras do jogo”, inclusive “por parte de quem perde”.

As declarações foram feitas na abertura de um evento acadêmico no STF com a participação do jurista italiano Luca Mezzetti e ocorreram a quatro dias do segundo turno das eleições presidenciais brasileiras.

“As democracias contemporâneas raramente morrem por golpes abruptos. Corroem-se, muitas vezes, por dentro, e, não raro, por meios aparentemente legais: pela captura gradual das instituições, pelo enfraquecimento dos controles, pela erosão da confiança pública”, afirmou o presidente do STF.

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Fachin também defendeu o respeito a “limites construídos consensualmente” e “às decisões bem fundamentadas”.

“Nesse cenário, o Estado de Direito não pode ser compreendido como um mero conjunto de procedimentos. É também uma cultura, feita de limites construídos consensualmente, de respeito às decisões bem fundamentadas e de lealdade às regras do jogo, inclusive por parte de quem perde”, disse.

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O ministro ainda destacou que tribunais constitucionais precisam se equilibrar entre a omissão e o protagonismo.

“Um tribunal que se retrai diante de violações de direitos fundamentais trai a sua missão. Mas um tribunal que pretende substituir o debate político por sua própria vontade também a trai, pois transforma a guarda da Constituição em governo dos juízes”, avaliou.

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Para Fachin, “o Estado de Direito exige que se evitem os dois extremos, e a medida entre eles não está prescrita em nenhum manual. Constrói-se, caso a caso, com prudência, coerência e transparência”.

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