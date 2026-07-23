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Brasil

O alerta da Receita sobre o risco de prescrição no caso das joias sauditas

Prazo para transferência de kit para a União termina em outubro

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 jul 2026, 12h15 | Atualizado em 23 jul 2026, 12h54
Joias retidas pela Receita destinadas a Jair e Michelle Bolsonaro -
Joias retidas pela Receita destinadas a Jair e Michelle Bolsonaro (Paulo Pimenta/Twitter)
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O alerta da Receita sobre o risco de prescrição no caso das joias sauditas Priorizar nos meus resultados Google

A Receita Federal alertou ao STF sobre o risco de prescrição no processo administrativo envolvendo as joias sauditas que o ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu de presente e tentou vender.

O prazo para impor a pena de perdimento — ou seja, a transferência para a União da mercadoria — é de cinco anos, contados a partir da eventual infração.

O kit de joias, entregue pelo governo da Arábia Saudita, foi apreendido em outubro de 2021, com um assessor do então ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque.

Com esse prazo curto, a Receita solicitou ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, o compartilhamento dos laudos elaborados pela Polícia Federal sobre o episódio.

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“A urgência no compartilhamento dos laudos periciais e demais documentos produzidos que revelem as especificações e valorações técnicas dos bens é, portanto, medida de rigor para viabilizar a atuação da Administração e evitar o perecimento do direito estatal, em atendimento ao interesse público”, disse o órgão.

No início do mês, Moraes já autorizou que a Receita assuma a custódia das peças, uma etapa inicial no processo de perdimento. Antes, a responsabilidade estava com a PF. As joias continuam, por enquanto, em uma agência da Caixa.

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Em março, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, solicitou o arquivamento da investigação criminal. Moraes ainda não analisou esse pedido. O processo administrativo da Receita, contudo, ocorre em paralelo.

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