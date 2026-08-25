O acordo que pode dar a Flávio Bolsonaro um importante aliado na reta final da campanha

Cresce um movimento interno no União Brasil de apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência nas duas últimas semanas antes do primeiro turno, a despeito da decisão da federação União-PP de se manter neutra na disputa presidencial. O partido, comandado por Antônio de Rueda (RJ), reuniria seus principais quadros, em todo o país, para endossar a empreitada encabeçada pelo primogênito de Jair Bolsonaro (PL), em uma espécie de “último sprint” contra Lula.

Candidatos ao Senado e à Câmara pretendem se juntar em declarações nas redes sociais para dar corpo ao projeto de Flávio no segundo turno. O próprio Rueda, que segue próximo de Flávio, pretende encabeçar o grupo, dizem aliados.

Isto tem potencial para gerar uma ruptura na federação União-PP, que declarou neutralidade. Rueda, entretanto, depende de um bom desempenho da coligação liderada por Flávio para ser eleito deputado federal pelo Rio.

Figuras proeminentes do Progressistas alinhadas a Lula, como o deputado Dr. Luizinho, já foram avisadas sobre a possibilidade de cisão por parte de uma ala do União.

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Curiosamente, a federação integrava o projeto de Flávio no Rio de Janeiro, com Rogério Lisboa (PP) como vice de Douglas Ruas (PL) e Márcio Canella (União) como candidato ao Senado.

A parceria, entretanto, foi desfeita após a federação declarar a neutralidade na disputa nacional.