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Brasil

O acachapante apoio (até entre eleitores de esquerda) à redução da maioridade penal

Constatação foi feita pelo CNT/MDA em levantamento divulgado nesta terça-feira, 17

Por José Benedito da Silva Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 jun 2026, 15h39 | Atualizado em 16 jun 2026, 16h19
presos
Oito em cada dez brasileiros aprovam pena de prisão para quem tem mais de 16 anos de idade (Luiz Silveira/Agência CNJ/Divulgação)
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O acachapante apoio (até entre eleitores de esquerda) à redução da maioridade penal Priorize VEJA no Google

Mais de oito em cada dez brasileiros acreditam que é uma medida correta a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos, como está sendo discutido no Congresso. Na semana passada, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara aprovou a admissibilidade da PEC (proposta de emenda constitucional) 32/2015, primeiro passo para a tramitação da proposta no Legislativo — o tema deve ir ainda a uma comissão especial antes de ir a plenário.

Segundo pesquisa CNT/MDA divulgada nesta terça-feira, 84,3% dos entrevistados concordam que quem comete crimes graves deve responder por eles como adultos. Apenas 12,5% desaprovam a iniciativa por entender que os infratores de 16 e 17 anos ainda são jovens e esse tipo de punição pode agravar a sua vida criminal.

Pesquisa CNT/MDA sobre maioridade penal

Pesquisa CNT/MDA sobre maioridade penal

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A aprovação á redação da maioridade penal é grande mesmo entre o eleitorado que se diz de esquerda: 74% aprovam a medida, segundo a pesquisa, enquanto apenas 23% mostram oposição a ela.

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Depois do eleitor de esquerda, as menores aprovações vêm dos brasileiros com ensino superior (76%) e jovens de 18 a 24 anos (78%) — veja quadro completo abaixo.

Pesquisa CNT/MDA - apoio à redução da maioridade penal por perfil

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Pesquisa CNT/MDA – apoio à redução da maioridade penal por perfilApesar do amplo apoio à redução da maioridade penal, no entanto, poucos apontam a medida como a mais decisiva para combater a violência no país: apenas 21,1% citam essa mudança como algo que seria importante para esse objetivo.

A maioria (41%) acha que o mais importante para combater o crime é ter “leis duras e penas maiores”. Logo depois, aparecem “policiamento nas ruas” (35,1%) e “mais oportunidades de emprego e de educação” (28,2%).

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Pesquisa CNT/MDA sobre ações para conter a violência
Pesquisa CNT/MDA sobre ações para conter a violência (CNT/MDA/Reprodução)

Sobre a pesquisa

O levantamento CNT/MDA foi feito com 2.002 entrevistas entre os dias 10 e 14 de junho. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos e o protocolo de registro na Justiça Eleitoral é BR-04256/2026.

 

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TAGS:
Congresso
Maioridade Penal
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