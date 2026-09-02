Nunes Marques vai assinar acordo com lideranças religiosas pela ‘paz e tolerância’ nas eleições

O presidente do TSE, ministro Nunes Marques, vai assinar na quinta-feira, com lideranças religiosas, um pacto pela “paz e tolerância” nas eleições de 2026.

O evento, no TSE, vai reunir cerca de 50 líderes da sociedade civil e das mais diversas vertentes religiosas — de padres e pastores a babalorixás, monges budistas, espíritas e representantes de comunidades islâmicas, israelitas e anglicanas.

A iniciativa também conta com o apoio da OAB e da ONU no Brasil.

Em 2022, na gestão de Edson Fachin, o TSE já havia adotado uma medida semelhante.

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O objetivo é engajar as lideranças ecumênicas na disseminação de mensagens de respeito mútuo, não-violência e valorização do pluralismo de ideias ao longo da corrida eleitoral.