Nunes Marques suspende vídeo de Flávio que liga Lula a ‘roubalheira’

O presidente do TSE, Nunes Marques, determinou que a campanha de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência não pode mais exibir um vídeo no programa eleitoral gratuito que liga o presidente Luiz Inácio Lula da Silva a uma “roubalheira”.

A fala ocorreu em inserções de Flávio exibidas no dia 20 de setembro. O candidato aparecia falando que iria “fazer um tesouraço nos impostos” e que existiria uma “roubalheira do atual governo”.

Nunes Marques concordou com um pedido do PT e considerou que a declaração ultrapassou a mera crítica política.

“É certo que a crítica política, ainda que ácida, contundente ou incômoda, encontra proteção constitucional e integra o legítimo debate eleitoral. Diversa é, contudo, a situação em que se atribui, de forma genérica, a prática de ilícito penal ao Governo Federal, sem a indicação de fato concreto e verificável que possa conferir suporte à imputação”, afirmou o ministro.

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Para o presidente do TSE, a expressão “roubalheira” não faz referência a um episódio determinado e “transmite ao eleitorado a ideia de que o Governo Federal, de maneira generalizada, pratica desvio de recursos públicos, sem lastro probatório mínimo”.

Nunes Marques avaliou que a “manifestação ultrapassou os limites da crítica legítima à atuação administrativa e passa a veicular afirmação de fato potencialmente lesiva à honra do candidato”.

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O horário eleitoral gratuito está suspenso desde a semana passada, mas será retomado na sexta-feira. Com a decisão, a campanha de Flávio não poderá utilizar novamente o vídeo até que o TSE avalie a questão de forma definitiva.