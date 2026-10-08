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Brasil

Nunes Marques suspende vídeo de Flávio que liga Lula a ‘roubalheira’

Presidente do TSE considerou que propaganda 'ultrapassou os limites da crítica legítima'

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 out 2026, 09h30
Homem de meia-idade, pele clara, cabelo curto e escuro, vestindo toga preta com detalhes vermelhos, terno azul e gravata azul clara estampada, sentado em cadeira vermelha, falando em um microfone sobre uma bancada de madeira escura, com painel de madeira vertical ao fundo
O presidente do TSE, Nunes Marques, durante sessão (Luiz Roberto/TSE)
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O presidente do TSE, Nunes Marques, determinou que a campanha de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência não pode mais exibir um vídeo no programa eleitoral gratuito que liga o presidente Luiz Inácio Lula da Silva a uma “roubalheira”.

A fala ocorreu em inserções de Flávio exibidas no dia 20 de setembro. O candidato aparecia falando que iria “fazer um tesouraço nos impostos” e que existiria uma “roubalheira do atual governo”.

Nunes Marques concordou com um pedido do PT e considerou que a declaração ultrapassou a mera crítica política.

“É certo que a crítica política, ainda que ácida, contundente ou incômoda, encontra proteção constitucional e integra o legítimo debate eleitoral. Diversa é, contudo, a situação em que se atribui, de forma genérica, a prática de ilícito penal ao Governo Federal, sem a indicação de fato concreto e verificável que possa conferir suporte à imputação”, afirmou o ministro.

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Para o presidente do TSE, a expressão “roubalheira” não faz referência a um episódio determinado e “transmite ao eleitorado a ideia de que o Governo Federal, de maneira generalizada, pratica desvio de recursos públicos, sem lastro probatório mínimo”.

Nunes Marques avaliou que a “manifestação ultrapassou os limites da crítica legítima à atuação administrativa e passa a veicular afirmação de fato potencialmente lesiva à honra do candidato”.

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O horário eleitoral gratuito está suspenso desde a semana passada, mas será retomado na sexta-feira. Com a decisão, a campanha de Flávio não poderá utilizar novamente o vídeo até que o TSE avalie a questão de forma definitiva.

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