Nunes Marques quer que plenário do STF analise pedido de Bolsonaro para anular condenação
Ministro não quer decidir sobre o tema antes do fim da eleição presidencial
O ministro Nunes Marques pretende que o plenário do STF analise os pedidos de revisão criminal do ex-presidente Jair Bolsonaro, que podem rever sua condenação na trama golpista.
O magistrado, portanto, não deve conceder uma decisão individual no caso.
Marques só pretende analisar os processos após o fim da eleição presidencial, para não interferir na disputa. Isso não significa, no entanto, que isso vá ocorrer logo após o segundo turno.
O ministro é relator de dois pedidos de revisão criminal apresentados pela defesa de Bolsonaro. O primeiro foi apresentado em maio e já tem um parecer favorável da PGR.
O segundo foi protocolado há duas semanas, a partir de declarações do ministro Alexandre de Moraes — relator do processo que levou à condenação de Bolsonaro — na sessão do STF que começou a analisar a sua relação com o banqueiro Daniel Vorcaro.
Nunes Marques ainda não despachou nesse caso, mas deve novamente pedir um posicionamento da PGR.
A revisão criminal serve para reanalisar uma condenação depois que já foram esgotados os recursos no próprio processo.