Nunes Marques quer que plenário do STF analise pedido de Bolsonaro para anular condenação

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Nunes Marques quer que o plenário do STF avalie os pedidos de revisão criminal de Jair Bolsonaro, buscando reanalisar sua condenação na trama golpista. O ministro não deve decidir individualmente e só pretende analisar os processos após as eleições presidenciais, evitando interferências na disputa política. Saiba mais sobre os detalhes e os dois pedidos que estão sob sua relatoria.

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O ministro Nunes Marques pretende que o plenário do STF analise os pedidos de revisão criminal do ex-presidente Jair Bolsonaro, que podem rever sua condenação na trama golpista.

O magistrado, portanto, não deve conceder uma decisão individual no caso.

Marques só pretende analisar os processos após o fim da eleição presidencial, para não interferir na disputa. Isso não significa, no entanto, que isso vá ocorrer logo após o segundo turno.

O raio-x dos ministros do STF

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O ministro é relator de dois pedidos de revisão criminal apresentados pela defesa de Bolsonaro. O primeiro foi apresentado em maio e já tem um parecer favorável da PGR.

O segundo foi protocolado há duas semanas, a partir de declarações do ministro Alexandre de Moraes — relator do processo que levou à condenação de Bolsonaro — na sessão do STF que começou a analisar a sua relação com o banqueiro Daniel Vorcaro.

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Nunes Marques ainda não despachou nesse caso, mas deve novamente pedir um posicionamento da PGR.

A revisão criminal serve para reanalisar uma condenação depois que já foram esgotados os recursos no próprio processo.