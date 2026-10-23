Nunes Marques manda remover post que distorceu fala de auxiliar de Flávio sobre Bolsa Família

O presidente do TSE, Nunes Marques, determinou a remoção de uma postagem que descontextualizou uma fala de Daniella Marques, coordenadora do programa econômico de Flávio Bolsonaro (PL), para dizer que ela anunciou que os beneficiários do Bolsa Família seriam cortados em, no máximo, dois anos.

A decisão atendeu a um pedido da campanha de Flávio.

A publicação foi feita na segunda-feira por um usuário do X, após Marques afirmar, em entrevista à CBN Salvador, como seria a regra de transição para os beneficiários que conseguirem emprego. A ideia é que, após conseguirem trabalho, os membros do Bolsa Família continuem recebendo o benefício durante dois anos.

A fala foi tirada de contexto, no entanto, para afirmar que todos os integrantes teriam dois anos para encontrar emprego ou seriam excluídos. “A coordenadora do Flavio Bolsonaro disse que quem está no Bolsa Família vai ter o benefício cancelado em no máximo 2 anos”, dizia a postagem.

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Para Nunes Marques, houve “grave descontextualização da declaração”.

“A mensagem veiculada tem aptidão para incutir no eleitorado temor e desconfiança quanto ao cancelamento de programa social, com potencial de amplificação pelos reiterados apelos ao compartilhamento”, avaliou.

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O ministro acrescentou que a própria rádio reconheceu depois que o trecho da entrevista foi tirado de contexto.

“Acrescenta-se que, segundo relato da inicial, a própria CBN Salvador publicou esclarecimento para desmentir a interpretação atribuída à entrevista e que o apresentador Felipe Vera retomou o assunto em nova transmissão, na qual afirmou que a declaração havia sido retirada de contexto e que Daniella Marques não dissera que todos os beneficiários perderiam o Bolsa Família após dois anos”, destacou.