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Brasil

Nunes Marques manda Lula excluir nota do Planalto com críticas à família Bolsonaro

Texto foi divulgado em julho, após imposição de tarifas pelos Estados Unidos

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 set 2026, 10h30 | Atualizado em 22 set 2026, 10h33
Homem de pele clara, cabelo curto e grisalho, vestindo terno azul, camisa branca, gravata azul clara e toga preta com detalhes vermelhos, sentado em uma cadeira vermelha, olhando para a direita. Ao fundo, uma parede com painéis verticais vermelhos. À frente, uma bancada de madeira escura e um microfone
O presidente do TSE, Nunes Marques, durante sessão (Leobark Rodrigues/TSE)
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Nunes Marques manda Lula excluir nota do Planalto com críticas à família Bolsonaro Priorizar nos meus resultados Google

O presidente do TSE, Nunes Marques, determinou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e uma página do governo federal excluam publicações que reproduziram uma nota do Executivo sobre as tarifas aplicadas pelos Estados Unidos ao Brasil.

Nunes Marques considerou que o texto tinha caráter eleitoral, devido às críticas à família Bolsonaro. A decisão atendeu a pedidos do PL e do Novo.

A Secretaria de Comunicação Social da Presidência terá que explicar o processo de elaboração da nota, inclusive os servidores envolvidos e os custos.

No texto, divulgado em julho, o Palácio do Planalto afirmou que a decisão do governo Donald Trump contou com “a ativa colaboração da família Bolsonaro”, descritos como “falsos patriotas”.

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A nota foi publicada em páginas pessoais de Lula e em um perfil oficial do governo.

Para Nunes Marques, a manifestação ultrapassou o “caráter informativo”.

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“A publicação impugnada contém a identificação oficial da SECOM e, em análise preliminar, ultrapassa o caráter informativo próprio da comunicação institucional, ao incorporar críticas dirigidas a adversários políticos identificados e referência expressa à disputa eleitoral”, avaliou.

A Secom terá que informar os servidores envolvidos em toda a produção da nota, os canais oficiais em que o texto foi divulgado e a forma pela qual os arquivos foram encaminhados aos administradores do perfil de Lula.

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