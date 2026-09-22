Nunes Marques manda Lula excluir nota do Planalto com críticas à família Bolsonaro

O presidente do TSE, Nunes Marques, determinou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e uma página do governo federal excluam publicações que reproduziram uma nota do Executivo sobre as tarifas aplicadas pelos Estados Unidos ao Brasil.

Nunes Marques considerou que o texto tinha caráter eleitoral, devido às críticas à família Bolsonaro. A decisão atendeu a pedidos do PL e do Novo.

A Secretaria de Comunicação Social da Presidência terá que explicar o processo de elaboração da nota, inclusive os servidores envolvidos e os custos.

No texto, divulgado em julho, o Palácio do Planalto afirmou que a decisão do governo Donald Trump contou com “a ativa colaboração da família Bolsonaro”, descritos como “falsos patriotas”.

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A nota foi publicada em páginas pessoais de Lula e em um perfil oficial do governo.

Para Nunes Marques, a manifestação ultrapassou o “caráter informativo”.

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“A publicação impugnada contém a identificação oficial da SECOM e, em análise preliminar, ultrapassa o caráter informativo próprio da comunicação institucional, ao incorporar críticas dirigidas a adversários políticos identificados e referência expressa à disputa eleitoral”, avaliou.

A Secom terá que informar os servidores envolvidos em toda a produção da nota, os canais oficiais em que o texto foi divulgado e a forma pela qual os arquivos foram encaminhados aos administradores do perfil de Lula.