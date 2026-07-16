Nunes Marques manda excluir vídeo de influenciador petista com desinformação contra Flávio Bolsonaro

O presidente do TSE, Nunes Marques, mandou excluir um vídeo publicado pelo influenciador Thiago dos Reis, pré-candidato a deputado federal pelo PT, com acusações contra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

Thiago vinculou Flávio a uma investigação da Polícia Civil de São Paulo sobre a produtora do filme Dark Horse, sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Depois, mencionou notícias de que a empresa contratou um acusado de integrar o PCC. Com isso, criou uma ligação entre a família Bolsonaro e a facção criminosa.

A decisão atendeu a um pedido do PL. Nunes Marques ressaltou que na investigação não há “qualquer decisão, indiciamento ou denúncia que impute pessoalmente ao pré-candidato a prática de crime”.

“A diferença entre relatar a existência de investigação de terceiros e atribuir, de modo direto e definitivo, a autoria pessoal de crime patrimonial ao pré-candidato é normativamente relevante e reforça, no caso, a plausibilidade da alegação de desinformação”, afirmou o ministro.

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O magistrado ainda destacou o “histórico de litígios e de representações” contra Thiago dos Reis para justificar que há um risco de “reiteração da conduta”.

O influenciador, que já posou para foto ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ganhou projeção nos últimos anos por divulgar conteúdos exagerados e fora de contexto, quando não diretamente falsos.

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O título do vídeo que terá que ser removido afirmava, por exemplo, em caixa alta: “PF PEGA LIGAÇÃO DE BOLSONAROS COM PCC E BOLSONARO SE DESESPERA E JOGA FLÁVIO NA FOGUEIRA!!”. A publicação teve 152 mil visualizações.

Apesar de controversos, os métodos de Thiago fazem sucesso nas redes, o que levou o influenciador a ser convidado a participar de um debate na Fundação Perseu Abramo, vinculada ao PT, sobre “Comunicação e as novas formas de sociabilidade”.

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Além disso, ele se apresenta como pré-candidato a deputado federal pelo partido e está inclusive com uma “vaquinha” para arrecadar recursos, onde se descreve como “um dos principais comunicadores da esquerda brasileira”.