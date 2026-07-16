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Brasil

Nunes Marques manda excluir vídeo de influenciador petista com desinformação contra Flávio Bolsonaro

Presidente do TSE viu manipulação em fala de Thiago do Reis que vinculou senador ao PCC

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 jul 2026, 06h01 | Atualizado em 16 jul 2026, 08h11
ESTRATÉGIA - Thiago dos Reis com Lula: contas anônimas, propaganda subliminar, notícias falsas e baixarias
O influenciador Thiago dos Reis ao lado do presidente Lula (@thiagoresiste/X/.)
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Nunes Marques manda excluir vídeo de influenciador petista com desinformação contra Flávio Bolsonaro Priorizar nos meus resultados Google

O presidente do TSE, Nunes Marques, mandou excluir um vídeo publicado pelo influenciador Thiago dos Reis, pré-candidato a deputado federal pelo PT, com acusações contra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

Thiago vinculou Flávio a uma investigação da Polícia Civil de São Paulo sobre a produtora do filme Dark Horse, sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Depois, mencionou notícias de que a empresa contratou um acusado de integrar o PCC. Com isso, criou uma ligação entre a família Bolsonaro e a facção criminosa.

A decisão atendeu a um pedido do PL. Nunes Marques ressaltou que na investigação não há “qualquer decisão, indiciamento ou denúncia que impute pessoalmente ao pré-candidato a prática de crime”.

“A diferença entre relatar a existência de investigação de terceiros e atribuir, de modo direto e definitivo, a autoria pessoal de crime patrimonial ao pré-candidato é normativamente relevante e reforça, no caso, a plausibilidade da alegação de desinformação”, afirmou o ministro.

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O magistrado ainda destacou o “histórico de litígios e de representações” contra Thiago dos Reis para justificar que há um risco de “reiteração da conduta”.

O influenciador, que já posou para foto ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ganhou projeção nos últimos anos por divulgar conteúdos exagerados e fora de contexto, quando não diretamente falsos.

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O título do vídeo que terá que ser removido afirmava, por exemplo, em caixa alta: “PF PEGA LIGAÇÃO DE BOLSONAROS COM PCC E BOLSONARO SE DESESPERA E JOGA FLÁVIO NA FOGUEIRA!!”. A publicação teve 152 mil visualizações.

Apesar de controversos, os métodos de Thiago fazem sucesso nas redes, o que levou o influenciador a ser convidado a participar de um debate na Fundação Perseu Abramo, vinculada ao PT, sobre “Comunicação e as novas formas de sociabilidade”.

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Além disso, ele se apresenta como pré-candidato a deputado federal pelo partido e está inclusive com uma “vaquinha” para arrecadar recursos, onde se descreve como “um dos principais comunicadores da esquerda brasileira”.

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