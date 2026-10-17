Nunes Marques derruba vídeo de Lula que afirma que Flávio ‘recebeu’ dinheiro de Vorcaro

O presidente do TSE, Nunes Marques, determinou a retirada do ar de um vídeo publicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que afirma que o senador e candidato a presidente Flávio Bolsonaro (PL) “recebeu quase 70 milhões de Vorcaro” e que haveria “73 milhões no bolso dos Bolsonaros”.

Nunes Marques concordou com um pedido do PL e avaliou que não é possível afirmar que Flávio recebeu pessoalmente os recursos negociados com o banqueiro Daniel Vorcaro.

O senador negociou o repasse de 134 milhões de reais, dos quais cerca de metade foi enviada para um fundo nos Estados Unidos administrado por um advogado próximo do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP). Segundo eles, os valores foram destinados ao filme Dark Horse, sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro.

“Os elementos disponíveis, neste exame preliminar, não demonstram que os valores mencionados na propaganda tenham sido pessoalmente recebidos pelo representante”, avaliou o presidente do TSE.

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Para Nunes Marques, a “eventual existência de operações, tratativas ou repasses relacionados a terceiros, empresas ou projetos não autoriza, sem elemento objetivo adicional, a afirmação categórica de que o candidato recebeu diretamente tais quantias”.

Por outro lado, o ministro não viu irregularidade em outros trechos do vídeo de Lula, como o que diz que “o Banco Master foi criado no governo dos Bolsonaros” e o que afirma que Flávio está sendo investigado pelo episódio.

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A decisão é provisória e será analisada pelo plenário do TSE.