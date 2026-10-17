Novas Revelações: Acesse com exclusividade novas revelações de Vorcaro. Assine Agora!
Brasil

Nunes Marques derruba vídeo de Lula que afirma que Flávio ‘recebeu’ dinheiro de Vorcaro

Presidente do TSE considerou que não é possível declarar que valores forem entregues diretamente ao senador

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 out 2026, 19h35
Homem de pele clara, cabelo curto e escuro, vestindo terno azul, camisa branca e gravata salmão, com uma toga preta sobre os ombros, sentado em uma cadeira vermelha atrás de uma mesa de madeira, com um microfone à frente. O fundo é uma parede de madeira com ripas verticais
O presidente do TSE, Nunes Marques, durante sessão  (Antonio Augusto/TSE)
Continua após publicidade
Nunes Marques derruba vídeo de Lula que afirma que Flávio ‘recebeu’ dinheiro de Vorcaro Priorize VEJA no Google

O presidente do TSE, Nunes Marques, determinou a retirada do ar de um vídeo publicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que afirma que o senador e candidato a presidente Flávio Bolsonaro (PL) “recebeu quase 70 milhões de Vorcaro” e que haveria “73 milhões no bolso dos Bolsonaros”.

Nunes Marques concordou com um pedido do PL e avaliou que não é possível afirmar que Flávio recebeu pessoalmente os recursos negociados com o banqueiro Daniel Vorcaro.

O senador negociou o repasse de 134 milhões de reais, dos quais cerca de metade foi enviada para um fundo nos Estados Unidos administrado por um advogado próximo do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP). Segundo eles, os valores foram destinados ao filme Dark Horse, sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro.

“Os elementos disponíveis, neste exame preliminar, não demonstram que os valores mencionados na propaganda tenham sido pessoalmente recebidos pelo representante”, avaliou o presidente do TSE.

Siga
Continua após a publicidade

Para Nunes Marques, a “eventual existência de operações, tratativas ou repasses relacionados a terceiros, empresas ou projetos não autoriza, sem elemento objetivo adicional, a afirmação categórica de que o candidato recebeu diretamente tais quantias”.

Por outro lado, o ministro não viu irregularidade em outros trechos do vídeo de Lula, como o que diz que “o Banco Master foi criado no governo dos Bolsonaros” e o que afirma que Flávio está sendo investigado pelo episódio.

Continua após a publicidade

A decisão é provisória e será analisada pelo plenário do TSE.

Publicidade
TAGS:
Flávio Bolsonaro
Kassio Nunes Marques
Luiz Inácio Lula da Silva
Radar
Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).