Nunes Marques derruba vídeo de Lula que afirma que Flávio ‘recebeu’ dinheiro de Vorcaro
Presidente do TSE considerou que não é possível declarar que valores forem entregues diretamente ao senador
O presidente do TSE, Nunes Marques, determinou a retirada do ar de um vídeo publicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que afirma que o senador e candidato a presidente Flávio Bolsonaro (PL) “recebeu quase 70 milhões de Vorcaro” e que haveria “73 milhões no bolso dos Bolsonaros”.
Nunes Marques concordou com um pedido do PL e avaliou que não é possível afirmar que Flávio recebeu pessoalmente os recursos negociados com o banqueiro Daniel Vorcaro.
O senador negociou o repasse de 134 milhões de reais, dos quais cerca de metade foi enviada para um fundo nos Estados Unidos administrado por um advogado próximo do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP). Segundo eles, os valores foram destinados ao filme Dark Horse, sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro.
“Os elementos disponíveis, neste exame preliminar, não demonstram que os valores mencionados na propaganda tenham sido pessoalmente recebidos pelo representante”, avaliou o presidente do TSE.
Para Nunes Marques, a “eventual existência de operações, tratativas ou repasses relacionados a terceiros, empresas ou projetos não autoriza, sem elemento objetivo adicional, a afirmação categórica de que o candidato recebeu diretamente tais quantias”.
Por outro lado, o ministro não viu irregularidade em outros trechos do vídeo de Lula, como o que diz que “o Banco Master foi criado no governo dos Bolsonaros” e o que afirma que Flávio está sendo investigado pelo episódio.
A decisão é provisória e será analisada pelo plenário do TSE.