Nunes Marques barra campanha publicitária do governo federal antes do primeiro turno

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O presidente do TSE, Nunes Marques, barrou a campanha do programa Move Brasil, que oferece financiamento a transportadores. Ele considerou o pedido da Presidência tardio e o conteúdo das peças promocional demais, indo além de um caráter informativo. A campanha visava públicos onde Lula enfrenta resistência.

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O presidente do TSE, Nunes Marques, rejeitou um pedido da Presidência da República para exibir uma campanha publicitária sobre o programa Move Brasil, que facilita o financiamento para profissionais de transporte trocarem de veículo.

A iniciativa atende a públicos onde o presidente Luiz Inácio Lula da Silva enfrenta resistência, como entregadores, motoristas de aplicativo, caminhoneiros e taxistas.

A Justiça Eleitoral precisa aprovar as campanhas publicitárias do governo durante o período da disputa, para verificar se há urgência na veiculação.

Neste caso, contudo, Nunes Marques considerou que tanto o momento de exibição quanto o conteúdo das peças eram inadequados.

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O raio-x dos ministros do STF

A Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Presidência argumentou que a divulgação era urgente porque o prazo para a contratação das linhas de financiamento terminaria no dia 15 de setembro.

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Entretanto, o presidente do TSE destacou que esse prazo começou em maio, mas que o pedido somente foi protocolado no dia 2 de setembro, “quando faltavam menos de duas semanas para o término”.

“Não foram apresentadas informações sobre a data de início da operacionalização das linhas, eventual alteração recente das condições de contratação ou outro acontecimento que tenha impedido o planejamento e a submissão da campanha em momento anterior”, destacou.

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Além disso, Nunes Marques avaliou que as peças planejadas iriam além da justificativa apresentada, que era sobre critérios de elegibilidade, etapas de cadastramento e procedimentos de contratação.

“As peças submetidas, todavia, concentram-se na apresentação das vantagens econômicas das linhas e no estímulo à contratação, mediante expressões como ‘condições especiais’, ‘financie já’, ‘seu financiamento entrou na rota’, ‘sinal verde para quem quer acelerar rumo ao carro zero’ e ‘programa top demais'”, afirmou.

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Para o ministro, “a campanha, portanto, não se limita a fornecer esclarecimentos indispensáveis sobre etapas e requisitos da política pública. Seu conteúdo também busca promover as condições oferecidas e incentivar a imediata contratação das operações”.