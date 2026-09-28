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Nunes Marques barra campanha publicitária do governo federal antes do primeiro turno

Presidente do TSE considerou que Palácio do Planalto não demonstrou necessidade de veiculação de propaganda neste momento

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 set 2026, 11h30 | Atualizado em 28 set 2026, 14h28
Homem de pele clara, cabelo curto e grisalho, vestindo terno cinza, camisa azul e gravata vermelha, com toga preta e detalhes vermelhos, sentado em uma cadeira vermelha atrás de uma mesa de madeira, olhando para cima e para a direita, com expressão séria. O fundo é uma parede vermelha com listras verticais
O presidente do TSE, Nunes Marques (Leobark Rodrigues/TSE)
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Nunes Marques barra campanha publicitária do governo federal antes do primeiro turno Priorize VEJA no Google

O presidente do TSE, Nunes Marques, rejeitou um pedido da Presidência da República para exibir uma campanha publicitária sobre o programa Move Brasil, que facilita o financiamento para profissionais de transporte trocarem de veículo.

A iniciativa atende a públicos onde o presidente Luiz Inácio Lula da Silva enfrenta resistência, como entregadores, motoristas de aplicativo, caminhoneiros e taxistas.

A Justiça Eleitoral precisa aprovar as campanhas publicitárias do governo durante o período da disputa, para verificar se há urgência na veiculação.

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Neste caso, contudo, Nunes Marques considerou que tanto o momento de exibição quanto o conteúdo das peças eram inadequados.

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O raio-x dos ministros do STF

A Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Presidência argumentou que a divulgação era urgente porque o prazo para a contratação das linhas de financiamento terminaria no dia 15 de setembro.

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Entretanto, o presidente do TSE destacou que esse prazo começou em maio, mas que o pedido somente foi protocolado no dia 2 de setembro, “quando faltavam menos de duas semanas para o término”.

“Não foram apresentadas informações sobre a data de início da operacionalização das linhas, eventual alteração recente das condições de contratação ou outro acontecimento que tenha impedido o planejamento e a submissão da campanha em momento anterior”, destacou.

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Além disso, Nunes Marques avaliou que as peças planejadas iriam além da justificativa apresentada, que era sobre critérios de elegibilidade, etapas de cadastramento e procedimentos de contratação.

“As peças submetidas, todavia, concentram-se na apresentação das vantagens econômicas das linhas e no estímulo à contratação, mediante expressões como ‘condições especiais’, ‘financie já’, ‘seu financiamento entrou na rota’, ‘sinal verde para quem quer acelerar rumo ao carro zero’ e ‘programa top demais'”, afirmou.

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Para o ministro, “a campanha, portanto, não se limita a fornecer esclarecimentos indispensáveis sobre etapas e requisitos da política pública. Seu conteúdo também busca promover as condições oferecidas e incentivar a imediata contratação das operações”.

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