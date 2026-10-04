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Brasil

Nunes Marques acompanha abertura da votação em Brasília

Presidente do TSE assistiu à emissão da zerésima e disse que a eleição deve correr com normalidade

Por Lucas Almeida 4 out 2026, 08h24 | Atualizado em 4 out 2026, 08h25
PROTESTO - Nunes Marques: “litigância estratégica”, “instância favorável” e “erosão democrática”
Kassio Nunes Marques (Luiz Roberto/TSE)
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O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kassio Nunes Marques, acompanhou a abertura da votação em Brasília na manhã deste domingo, 4. “Amanhecemos com a segurança de que as eleições vão transcorrer na maior normalidade”, disse após votar.

O ministro chegou ao Colégio Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Lago Sul, antes das 8h, horário de abertura das seções. Antes de votar, acompanhou a emissão da zerésima, documento que comprova que a urna eletrônica não tem nenhum voto registrado antes do início da votação.

Natural de Teresina, Nunes Marques mantém domicílio eleitoral no Piauí. Para votar em Brasília, pediu voto em trânsito, modalidade que, fora do estado de origem, permite votar apenas para presidente.

Votações são abertas neste domingo

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A votação ocorrerá das 8h às 17h, pelo horário de Brasília, neste domingo, 4. Quem estiver na fila no momento do encerramento terá o direito de votar garantido.

O primeiro voto será para deputado federal, cujo número tem quatro dígitos. Na sequência, o eleitor escolherá deputado estadual ou distrital, com cinco dígitos.

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Depois chegará a vez das duas escolhas para o Senado Federal. Como duas vagas de senador estarão em disputa, o eleitor terá de registrar dois votos para o cargo, cada um com três dígitos.

Os dois últimos votos serão para governador e presidente da República, respectivamente. Nos dois casos, os números dos candidatos têm dois dígitos. A votação termina depois da confirmação da escolha para presidente.

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Eleições 2026
Kassio Nunes Marques
Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
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