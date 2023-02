Número de mortos pelas chuvas no Litoral Norte de São Paulo sobe para 59

O governo do estado de São Paulo confirmou neste sábado 25, 59 mortos, sendo 58 em São Sebastião e um em Ubatuba, resultado da tragédia do litoral norte provocada pelas chuvas. Deste total, 54 já foram identificados e liberados para o sepultamento. São 19 homens, 17 mulheres e 18 crianças. Segundo o último balanço divulgado, os desalojados somam 2.251; e desabrigados, 1.815.

A Secretaria estadual de Saúde informou que 21 adultos e seis crianças foram atendidas, até o início da tarde desta sexta, no Hospital Regional do Litoral Norte (HRLN), em Caraguatatuba (SP). Deste total, 15 permanecem internados em situação estável. Oito pacientes já receberam alta hospitalar e quatro foram transferidos para outros hospitais. De acordo com a secretaria, os parentes de todos os pacientes atendidos no HRLN foram localizados pela equipe de assistência social.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, anunciou a criação de uma gerência estadual para acompanhar os trabalhos de reconstrução em São Sebastião. A partir de segunda-feira 27, o governador voltará a despachar do Palácio dos Bandeirantes, na capital paulista, mas informou que retornará ao município para acompanhar as atividades. “É comovente ver a solidariedade dos brasileiros e das empresas que tem nos procurado para oferecer de tudo, incluindo construção de casas, terrenos etc”, disse.

O governador também acompanhou a visita do vice-presidente da República e ministro da Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB) em São Sebastião neste sábado. Acompanhados da ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, do ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, do prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto (PSDB), eles acompanharam os trabalhos de resgate das vítimas. Alckmin afirmou em coletiva de imprensa que o governo federal vai destinar R$ 10,5 bilhões para ações voltadas à habitação em todo o país, a fim de tirar pessoas de áreas de risco, inclusive no litoral de São Paulo.

Estradas

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) informou que o tráfego está liberado para veículos leves e pesados nas rodovias da região de São Sebastião. Apenas o trecho do KM 82 da rodovia Mogi Bertioga (SP-098), em Biritiba-Mirim, junto à ponte do Rio Sertãozinho, permanece com interdição total.

A viagem para o litoral norte pode ser feita pelo Sistema Anchieta-Imigrantes, Rodovia dos Tamoios e Rodovia Oswaldo Cruz, a depender do ponto na Rio-Santos (SP-055). Já a rodovia Rodovia Mogi-Bertioga segue totalmente interditada, em razão do rompimento de tubulação, na altura do km 82, em Biritiba Mirim.