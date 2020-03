Número de casos confirmados de coronavírus mais que dobrou no Brasil

O Brasil teve aumento considerável no número de infectados com o novo coronavírus de acordo com informações desta quarta, 11: são 69 pacientes, quase o dobro da contagem de ontem.

O Ministério da Saúde atualizou por volta das 16h45 desta quarta-feira, 11, o número de casos confirmados. Há 52 pessoas que testaram positivo para a infecção. A quantia de quadros médicos suspeitos e sob análise no país subiu para 907.

Não entraram nessa conta, entretanto, as novas confirmações do Hospital Albert Einstein, que realizou dezesseis testes positivos ao longo desta quarta-feira. A instituição afirmou que desde o início da epidemia atestou 38 casos positivos para Covid-19, a doença causada pelo vírus. No entanto, apenas notificou o Ministério da Saúde sobre 22, uma vez que o hospital conta com o prazo de até 24 horas para comunicar ao governo os novos casos.

Com a chegada dos novos diagnósticos do Einstein, o número de casos confirmados no Brasil passou, assim, de 52 para 68.

Na noite desta quarta, então, mais um confirmado, chegando aos 69 infectados no Brasil, desta vez por informação da Secretaria da Saúde da Bahia. Trata-se do terceiro caso do estado, o segundo com transmissão local. A paciente é uma mulher de 68 anos, de Feira de Santana, que entrou em contato com a segunda paciente de coronavírus do Estado quando esta ainda estava assintomática.

Nesta quarta-feira, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou o surto de coronavírus como uma pandemia, uma vez que já foram registradas mais de 118.000 infecções em 114 países, com 4.291 mortes.

(Com Reuters)