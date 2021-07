Número de alunos confirmados para o Enem é o menor desde 2005

O Inep, instituto ligado o Ministério da Educação, responsável pelo Exame Nacional do Ensino Médio, divulgou, na sexta-feira, 23, o número de estudantes que tiveram as inscrições confirmadas para a edição de 2021 do Enem. Ao todo, 3.109.762 irão realizar a prova nas versões impressa e digital. É o menor quantitativo desde 2005.

Segundo o Inep 4.004.764 pessoas haviam se inscrito fazer a prova esse ano, mas é preciso validar o cadastro por meio do pagamento da taxa de 85 reais, ou a partir da isenção da tarifa por motivos sócio-econômicos. Os candidatos que efetivamente confirmaram a inscrição correspondem a 77,5% do total.

Na comparação com a edição do ano passado, marcada por sucessivos adiamentos e por problemas na aplicação do exame, o número de inscritos é 34% menor.”Aqueles que não participaram da edição passada porque não se sentiram preparados, ou ficaram com medo de contágio por Covid-19, não puderam manter o pagamento da taxa para esse ano”, destaca Claudia Costin , diretora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais, da FGV-RJ.

O número também reflete o longo período em que as escolas permaneceram fechadas. Segundo levantamento da representação da Unicef no Brasil, a média mundial em que os estabelecimentos de ensino baixaram as portas é de 22 semanas. No Brasil o número é de 53 semanas. “Os alunos que normalmente iriam prestar o Enem não se sentiram preparados.Os jovens vindos das famílias mais desfavorecidas perderam o vínculo com o estudo”, pontua Costin. “Esse público tende a integrar a turma dos nem-nem, aquele pessoal que nem trabalha, nem estuda”, completa.

Esse ano, as duas versões da prova (digital e escrita) serão aplicadas nas mesmas datas: 21 e 28 de novembro. O prazo final para o pagamento da taxa de inscrição termina na segunda-feira, dia 26.

