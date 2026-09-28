Novo usa mensagens entre Alcolumbre e Vorcaro para reforçar ação no STF por Conselho de Ética no Senado

O partido Novo usou as mensagens trocadas entre o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o banqueiro Daniel Vorcaro, reveladas por VEJA, para reforçar uma ação no STF que tenta obrigar a instalação do Conselho de Ética.

A legenda argumentou que o colegiado deveria avaliar esse tipo de situação. Entretanto, o Conselho de Ética não se reúne há mais de dois anos.

“É exatamente esse tipo de vínculo que as normas de ética e decoro parlamentar existem para examinar. Se a relação é legítima, o Conselho de Ética é o foro adequado para dizê-lo; se não é, é o foro adequado para apurá-lo. Em nenhuma das hipóteses se justifica que o órgão simplesmente não exista”, diz a sigla.

As mensagens mostram, por exemplo, Vorcaro parabenizando Alcolumbre pela sua segunda eleição ao comando do Senado, no dia 1º de fevereiro de 2023.

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“Fala meu amor”, respondeu o parlamentar. “Muito obrigado por tudo, em especial pelo seu carinho e amizade fraterna! Sou seu irmão. Para vida toda”, continuou. O banqueiro responde à gentileza com cinco emojis de coração: “E eu seu. A qualquer tempo para qualquer coisa. Nunca vou esquecer”.

O Novo afirma que “não se trata, portanto, de amizade antiga, restrita à vida privada e sem relação com a função pública: o vínculo acompanhou o representado para dentro da Presidência da Casa e ali permaneceu enquanto o Banco Master se tornava objeto de crescente preocupação

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institucional”.

O partido também afirmou que “a aparência de conflito de interesses é tão evidente que a manutenção da omissão se tornou institucionalmente insustentável”.

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O mandado de segurança foi apresentado pelo Novo em junho e distribuído à ministra Cármen Lúcia.

Em resposta a um pedido de posicionamento, o Senado alegou que a instalação “não decorre de ato isolado, automático e instantâneo da Mesa”, mas sim “do encadeamento de providências institucionais sucessivas, muitas das quais alheias à esfera de disposição da própria Mesa ou da Presidência”.