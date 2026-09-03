Novo pede a Mendonça a prisão de chefe da PF, após Vorcaro relatar ameaças
Banqueiro afirmou em depoimento que sofreu ameaças de policiais
O partido Novo pediu ao ministro André Mendonça, do STF, a prisão preventiva do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. A solicitação é baseada em um depoimento do banqueiro Daniel Vorcaro, que relatou ter sofrido ameaças de policiais federais.
Na quarta-feira, a legenda já havia pedido também o afastamento de Rodrigues da função. Os dois pedidos ainda serão analisados por Mendonça.
Como o Radar revelou, Vorcaro relatou situações de terror psicológico que viveu ao ser preso pela Polícia Federal, que incluíram a ameaça de jogá-lo do avião que o transferiu para Brasília, quando foi preso.
O banqueiro também citou Rodrigues como um agente que teria atuado para atrapalhar sua delação, de modo a impedir que falasse das relações que ele teve com o próprio chefe da PF.
Para o Novo, há indícios de embaraço de investigação criminal que envolva organização criminosa, corrupção passiva e advocacia administrativa.
A prisão de Andrei seria necessária, segundo o partido, “para que eventual tratativa de acordo de colaboração premiada entre Daniel Vorcaro e as autoridades competentes possa avançar, sem qualquer interferência ou obstrução do atual diretor-geral da Polícia Federal”.
O presidente do Novo, Eduardo Ribeiro, declarou que é preciso responsabilizar “quem ultrapassa os limites”.
“Vivemos um dos momentos mais graves da nossa história recente. O Brasil pede decisões firmes, a responsabilização de quem ultrapassa os limites e as medidas necessárias para interromper esse processo de degradação e recuperar o mínimo de dignidade e credibilidade das instituições”, declarou.