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O partido Novo lançou Paulo Eduardo Martins, deputado federal eleito e atual vice-prefeito de Curitiba, como candidato à Presidência da Câmara dos Deputados. Martins criticou a situação da Casa, afirmando a necessidade de resgatá-la, e declarou que não apoiará a reeleição do atual comandante.

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O partido Novo lançou nesta quarta-feira, 18, o deputado federal eleito Paulo Eduardo Martins para concorrer à Presidência da Câmara dos Deputados no ano que vem, que deve contar com a tentativa de reeleição do atual comandante da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB). “Definitivamente, Hugo Motta não terá o apoio do partido Novo”, disse o parlamentar, que assumirá no próximo ano, por meio de seu perfil na rede social X (antigo Twitter). Martins é o atual vice-prefeito de Curitiba.

Em coletiva de imprensa no Salão Verde da Câmara dos Deputados, Martins afirmou que “nós temos a responsabilidade de resgatar e reconstruir essa Casa. Essa Casa está no chão, não consegue mais responder aos anseios populares”, disse ele em trecho do discurso. A bancada do Novo para a próxima legislatura é de 10 deputados e 3 senadores.

Martins já tem passagens pela Câmara dos Deputados. Como suplente, ele assumiu a vaga de deputado em março de 2016 e permaneceu na Casa até o segundo semestre daquele ano. Depois, foi eleito em 2018 e assumiu o cargo em 2019. Nas duas oportunidades, ele estava filiado ao PSC. Em 2022, Martins disputou a vaga de senador da República pelo Paraná, mas terminou na segunda posição, com 29,12% dos votos. O primeiro colocado foi Sergio Moro, então filiado ao União Brasil.

Dois anos depois, pelo PL, Martins foi vice na chapa vitoriosa de Eduardo Pimentel (PSD) na corrida pela Prefeitura de Curitiba. Na disputa por uma cadeira na Câmara dos Deputados neste ano, ele obteve 44. 029 votos. Foi a primeira eleição que ele disputou pelo Novo.

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Na disputa pelo comando da Casa, há ainda o atual presidente, Hugo Motta, que tentará ser reconduzido ao cargo para o biênio 2027-2028. Há ainda a possibilidade de um nome do PL, que terá a maior bancada na Câmara dos Deputados, lançar candidato na briga pela principal cadeira da Mesa da Câmara.