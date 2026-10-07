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Brasil

Novo formaliza apoio a Flávio Bolsonaro no segundo turno

Partido se soma à federação formada por União Brasil e PP, que anunciou apoio a Flávio na terça

Por Gabriel Sabóia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 out 2026, 12h10 | Atualizado em 7 out 2026, 14h18
Zema e Flávio se distanciaram por causa de Daniel Vorcaro
Zema e Flávio: de aliados ao distanciamento (Redes sociais/Reprodução)
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Novo formaliza apoio a Flávio Bolsonaro no segundo turno Priorize VEJA no Google

O Partido Novo formalizou apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno contra Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O anúncio foi feito pelo presidente nacional da legenda, Eduardo Ribeiro, em pronunciamento à imprensa em Brasília, ao lado do senador.

A decisão ocorre dois dias depois de Romeu Zema, candidato do Novo à Presidência derrotado no primeiro turno, declarar voto em Flávio. Na segunda-feira, o ex-governador de Minas Gerais afirmou que sua prioridade na etapa final da disputa seria derrotar Lula e o PT.

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“Voto contra o PT, voto em Flávio Bolsonaro”, disse em vídeo divulgado nas redes sociais.

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A adesão sucede uma campanha em que Zema procurou se apresentar como alternativa ao bolsonarismo e fez críticas ao senador. Com a definição do segundo turno, o ex-governador passou a defender a convergência da direita em torno do candidato do PL. Ao anunciar seu posicionamento, também associou o resultado das eleições legislativas à defesa do impeachment de ministros do STF.

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O Novo se soma à federação formada por União Brasil e PP, que anunciou apoio a Flávio na terça. O senador também recebeu a adesão de Ronaldo Caiado, adversário no primeiro turno. O PSD, partido do ex-governador de Goiás, manteve a neutralidade e liberou seus filiados para escolherem quem apoiar na votação de 25 de outubro.

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