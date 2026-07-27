Novo advogado de Vorcaro aposta em relaxamento da prisão do banqueiro

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O ex-banqueiro Daniel Vorcaro tem novo advogado: Cezar Bitencourt, que defendeu Mauro Cid. Sua prioridade é o relaxamento da prisão preventiva de Vorcaro, preso desde março após delações fracassadas. Bitencourt espera uma decisão rápida do ministro André Mendonça, mas descarta atuar em nova colaboração, por enquanto.

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O advogado Cezar Bitencourt confirmou que assumiu a defesa do ex-banqueiro Daniel Vorcaro e afirmou que sua prioridade, no momento, é conseguir um relaxamento da prisão dele.

“Já assumi a defesa dele. Estou defendendo ele”, afirmou Bitencourt ao Radar. “A prioridade é relaxar a prisão dele. Tentar esse relaxamento”, acrescentou.

Bitencourt aposta em uma cronograma rápido para uma decisão do relator do caso, ministro André Mendonça, sobre seu pedido.

“Uns quatro, cinco dias. Uma semana, talvez. Até o juiz decidir. Acho que menos de uma semana”, apostou.

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Vorcaro está preso preventivamente desde março. No fim de junho, foi transferido da Superintendência da PF para o 19º BPM, conhecido como “Papudinha”, após o segundo fracasso de sua tentativa de delação premiada.

No mês passado, a Segunda Turma do STF decidiu, por três votos a um, manter a prisão do pai do banqueiro, Henrique Vorcaro, e de um primo dele.

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O advogado afirma, contudo, que não sabe “nada” da situação de Henrique e que só está focado no filho.

“Eu não sei nada do pai dele. Não tenho a menor ideia. Eu vou trabalhar a situação dele”, destacou.

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Bitencourt ganhou notoriedade ao realizar o acordo de delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid na investigação da trama golpista. Ele nega, contudo, que vá atuar para destravar a colaboração de Vorcaro — pelo menos neste momento.

“Não, por enquanto, não”, garantiu o advogado.

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As polêmicas de Jair Bolsonaro na prisão domiciliar

ATUALIZAÇÃO, 9H01 DE 28/7/2026 — O criminalista Sérgio Leonardo enviou nota ao Radar sobre o tema: “A defesa de Daniel Vorcaro é conduzida pela equipe liderada pelo advogado criminalista Sérgio Leonardo, que está constituído desde 18 de novembro de 2025. Nenhum substabelecimento ou nova procuração foi juntado aos autos de nenhum processo perante o STF nos últimos 30 dias. Qualquer informação em sentido diverso não corresponde à realidade.”