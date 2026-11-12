Novo aciona TCU contra uso de imagens de campanha em pronunciamento de Lula

Parlamentares do Novo acionaram nesta quarta-feira o TCU contra o uso de imagens da campanha eleitoral de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no pronunciamento transmitido no domingo em cadeia nacional de rádio e televisão. A representação considera que houve promoção pessoal e partidária com recursos públicos.

No pedido, o partido destaca que o vídeo produzido pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom) intercala a fala de Lula com imagens de atos eleitorais, incluindo bandeiras do PT, apoiadores vestidos de vermelho, camisetas com o nome do presidente e o gesto do “L”, associado à campanha.

Os parlamentares argumentam que o conteúdo não tem caráter educativo, informativo ou de orientação social, como exige a Constituição, e citam decisões anteriores do TCU sobre os limites da publicidade institucional.

Entre os pedidos estão a retirada do vídeo dos canais oficiais do governo ou a exclusão das imagens de campanha. O partido também quer saber os custos de produção, contratos, roteiro e identificação dos responsáveis pela aprovação do material.

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Assinam a representação os deputados Adriana Ventura (Novo-SP), Gilson Marques (Novo-SC), Marcel van Hattem (Novo-RS), Luiz Lima (Novo-RJ) e Ricardo Salles (Novo-SP), todos do Novo, e o senador Sargento Reginauro (PSDB-CE).

“O pronunciamento em cadeia nacional é um instrumento do Estado, pago pelo contribuinte, e não um palanque. O presidente usou esse espaço para exibir bandeira do PT, gesto do ‘L’ e imagens de carreata. Isso é propaganda partidária com dinheiro público, e a Constituição proíbe expressamente”, afirma Adriana Ventura.