Um estudo com registros anonimizados da Emerson Health, clínica médica digital especializada no tratamento do transtorno do jogo e da dependência de álcool, cigarro e vape, aponta que, de 2.219 pessoas que pediram ajuda à instituição por transtornos relacionados às bets entre maio e outubro de 2026, 43% tinham bloqueado o próprio CPF na plataforma nacional de autoexclusão da Secretaria de Prêmios e Apostas do governo federal. Desse grupo, 93% continuavam apostando em plataformas ilegais.

Em 25 de setembro, nove dias antes do primeiro turno das eleições, o presidente Lula assinou uma medida provisória proibindo as apostas esportivas e jogos de azar online no Brasil. O texto tem efeito imediato, mas o Congresso precisa aprová-lo para que ele valha em definitivo. Durante o período em que vigorou a regulamentação das bets, a ferramenta da autoexclusão serviu para usuários que percebem a própria tendência à ludopatia (o vício em jogos de azar) ficarem com o CPF bloqueado em todas as plataformas licenciadas pelo governo.

Segundo o levantamento da Emerson Health, quem pediu a autoexclusão ao governo federal chegou à clínica com dívida mediana de 21.800 reais, contra 13.800 reais de quem nunca bloqueou o próprio CPF. “O bloqueio fecha a porta da frente, e o paciente sai pela porta dos fundos no mesmo celular. A proibição repete esse movimento em escala nacional. Quem já tem o transtorno não deixa de apostar porque a empresa autorizada saiu do ar. Ele procura o site que continua no ar”, afirma Giancarlo Gariglia, fundador e CEO da Emerson Health.

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Para a Emerson Health, faltou na medida provisória de Lula a previsão de uma estrutura de tratamento para quem já desenvolveu o transtorno da ludopatia. De acordo com o estudo da clínica, quem pede ajuda compromete, em mediana, 37,5% da renda mensal com apostas, cerca de 1.200 reais de um salário de 3.110 reais, demora catorze meses do início das apostas até procurar tratamento e chega com dívida de 17.200 reais, o equivalente a 5,6 meses de renda.

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Entre quem ganha até um salário mínimo, a parcela da renda destinada à aposta sobe para 64,4%. O perfil também mudou ao longo do vício. Entre as mulheres, 15,8% começaram pelo cassino online, e 93,8% estavam nele quando pediram ajuda. Com renda igual à dos homens, elas chegaram com uma dívida duas vezes e meia maior, de 26.500 reais, contra 10.700 reais. “Proibir sem tratar só muda o apostador de endereço. A aposta está no mesmo aparelho que a pessoa usa para trabalhar, pagar contas e falar com a família. Se não é possível tirar o celular da mão do paciente, o tratamento precisa estar no mesmo lugar que o gatilho”, diz Gariglia.