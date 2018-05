Nove adolescentes morrem em incêndio em centro de internação em Goiânia

Nove adolescentes morreram e um ficou gravemente ferido na manhã desta sexta-feira, 25, em um incêndio no Centro de Internação Provisória para menores em Goiânia. A unidade fica dentro do 7º Batalhão da Polícia Militar da capital goiana e está sob responsabilidade da Secretaria Cidadã, do governo de Goiás.

O fogo começou em uma cela da Ala A da unidade e, segundo o governo goiano, foi sido ateado em um colchão pelos dez internos que ocupavam o local. Três deles chegaram a sair da cela, mas apenas um sobreviveu. Ferido, ele foi levado ao Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).

“As providências para combater o fogo foram tomadas de imediato e evitaram um dano ainda maior. Todas as forças policiais já estão mobilizadas para apurar as causas do incêndio”, diz a gestão do governador José Eliton (PSDB). O tucano, que participava de um encontro de governadores do Centro-Oeste em Cuiabá (MT), antecipou sua volta a Goiânia para acompanhar a apuração.