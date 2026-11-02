Novas regras do SAC devem abrir até 100 mil vagas de emprego com exigência de atendimento humano estendido

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As novas diretrizes para o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) já estão valendo, expandindo o atendimento humano para doze horas diárias, das 8h às 20h. A expectativa é de que as mudanças, que abrangem também plataformas digitais, gerem entre 80 mil e 100 mil novas vagas de emprego, principalmente em setores regulados, fortalecendo o mercado de telesserviços.

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A partir desta segunda-feira começam a valer as novas diretrizes para o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC). O Decreto 13.135/2026 torna obrigatória a expansão do atendimento humano de oito para doze horas diárias, com operação ininterrupta das 8h às 20h, todos os dias.

As mudanças, que também abrangem plataformas digitais como aplicativos, chats e mensagens, devem promover a abertura de 80 000 a 100 000 vagas de atendente, de acordo com projeção da Associação Brasileira de Telesserviços (ABT).

A entidade estima que o impacto dessas contratações será mais expressivo em segmentos regulados (a exemplo de telecomunicações, instituições financeiras, setor elétrico e operadoras de saúde), que terão de contratar cerca de 20% a 25% a mais de profissionais para se adéquarem à legislação.

Para o diretor executivo da ABT, Gustavo Faria, o conjunto de alterações fortalece a atividade e valoriza os profissionais do setor. “Oferecemos a muitos brasileiros o primeiro emprego com carteira assinada, com formação e perspectiva de crescimento. As novas regras reforçam esse papel de inclusão produtiva”, defende o dirigente.

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Atualmente, o setor emprega cerca de 1,4 milhão de pessoas no país. Do total de trabalhadores, 70% são mulheres e a Região Nordeste responde por mais de 30% das contratações.