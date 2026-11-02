Novas regras do SAC devem abrir até 100 mil vagas de emprego com exigência de atendimento humano estendido
Decreto passa a exigir 12 horas diárias de canal direto com operadores; bancos, telecom e saúde concentram maior alta de contratações, aponta ABT
A partir desta segunda-feira começam a valer as novas diretrizes para o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC). O Decreto 13.135/2026 torna obrigatória a expansão do atendimento humano de oito para doze horas diárias, com operação ininterrupta das 8h às 20h, todos os dias.
As mudanças, que também abrangem plataformas digitais como aplicativos, chats e mensagens, devem promover a abertura de 80 000 a 100 000 vagas de atendente, de acordo com projeção da Associação Brasileira de Telesserviços (ABT).
A entidade estima que o impacto dessas contratações será mais expressivo em segmentos regulados (a exemplo de telecomunicações, instituições financeiras, setor elétrico e operadoras de saúde), que terão de contratar cerca de 20% a 25% a mais de profissionais para se adéquarem à legislação.
Para o diretor executivo da ABT, Gustavo Faria, o conjunto de alterações fortalece a atividade e valoriza os profissionais do setor. “Oferecemos a muitos brasileiros o primeiro emprego com carteira assinada, com formação e perspectiva de crescimento. As novas regras reforçam esse papel de inclusão produtiva”, defende o dirigente.
Atualmente, o setor emprega cerca de 1,4 milhão de pessoas no país. Do total de trabalhadores, 70% são mulheres e a Região Nordeste responde por mais de 30% das contratações.