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Novas pesquisas indicam recuperação da esquerda em redutos estratégicos no Nordeste

Candidatos de Lula no Ceará, em Pernambuco e na Bahia ganham fôlego às vésperas do primeiro turno, apontam Quaest e Paraná Pesquisas

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 set 2026, 11h34 | Atualizado em 25 set 2026, 11h58
Três homens em close-up, da esquerda para a direita: um homem de cabelos grisalhos e barba, com terno escuro e gravata laranja, falando; um homem jovem de cabelos castanhos, camisa azul clara, sorrindo e segurando um microfone; um homem de pele morena e cabelos grisalhos, camisa branca, falando em um microfone
O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT); o ex-prefeito de Recife, João Campos (PSB); e o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT) (Divulgação/Divulgação)
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Novas pesquisas indicam recuperação da esquerda em redutos estratégicos no Nordeste Priorizar nos meus resultados Google

Uma nova rodada de pesquisas eleitorais realizadas no Ceará, em Pernambuco e na Bahia traz boas notícias a três candidatos da esquerda que disputam os governos estaduais: Elmano de Freitas (PT), João Campos (PSB) e Jerônimo Rodrigues (PT).

A menos de duas semanas do primeiro turno, os levantamentos Quaest e Paraná Pesquisas indicam que as apostas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Nordeste vêm ganhando força na reta final de campanha. As sondagens foram publicadas entre quarta-feira, 23, e esta quinta-feira, 24.

Ceará

No Ceará, a disputa pelo governo será definida entre o governador Elmano de Freitas (PT), candidato à reeleição apoiado por Lula, e o ex-governador Ciro Gomes (PSDB), que tenta voltar ao comando do estado em aliança com o PL de Flávio Bolsonaro.

Na pesquisa Quaest divulgada ontem, 24, Ciro e Elmano aparecem tecnicamente empatados no primeiro turno. Em relação ao levantamento anterior, publicado em 4 de setembro, o empate é um bom sinal para o petista, que estava em desvantagem de onze pontos percentuais e cresceu sete pontos desde então, ao passo que o rival tucano oscilou dois pontos para baixo.

Siga

Governador — Ceará — 1º turno

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  • Ciro Gomes (PSDB): 43% (eram 45% em 4 de setembro)
  • Elmano de Freitas (PT): 41% (eram 34%)
  • Delegado Huggo (Missão): 1% (era 1%)
  • Danilo Soares (Democrata): 0 (era 0)
  • Vera Lúcia (Novo): 1% (era 0)
  • Ieri Braga (PCO): 0 (era 0)
  • Zé Batista (PSTU): 0 (era 0)
  • Serley Leal (UP): 0 (era 0)
  • Indecisos: 8% (eram 12%)
  • Branco/nulo/não vai votar: 6% (eram 8%)

O cenário de segundo turno também é de empate técnico entre Ciro (45%) e Elmano (42%). A simulação de confronto direto indica o mesmo movimento da primeira rodada de votação: o atual governador avançou seis pontos desde a pesquisa anterior, e o ex-mandatário recuou quatro pontos e perdeu a liderança absoluta.

Pernambuco

Na disputa pelo governo de Pernambuco, conforme a Quaest, Raquel Lyra (PSD) e João Campos (PSB) empatam tecnicamente em primeiro turno por 41% a 39% das intenções de voto. O ex-prefeito de Recife tem o apoio do governo Lula, enquanto a atual governadora adota uma postura neutra na eleição presidencial.

Na comparação com o levantamento Quaest anterior, divulgado em 8 de setembro, Raquel oscilou dois pontos percentuais para baixo e Campos variou dois pontos para cima, estreitando a distância da atual governadora e consolidando o empate técnico.

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Governador — Pernambuco — 1º turno

  • Raquel Lyra (PSD): 41% (eram 43% em 8 de setembro)
  • João Campos (PSB): 39% (eram 37%)
  • Ivan Moraes (PSOL): 1% (não variou)
  • Renan Hallais (Missão): 1% (não variou)
  • Professora Camila (UP): 0% (não variou)
  • Victor Assis (PCO): 0% (não variou)
  • Guilherme Fonseca (PSTU): 0% (não variou)
  • Indecisos: 12% (não variou)
  • Branco/nulo/não vai votar: 6% (não variou)

A mesma variação é observada no cenário de segundo turno: Raquel Lyra recuou dois pontos desde o início de setembro, João Campos cresceu dois pontos, e o placar atual é de empate técnico com 43% do eleitorado para a governadora e 41% para o ex-prefeito.

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Bahia

Já na corrida pelo governo da Bahia, a situação é de empate técnico, em primeiro e segundo turno, entre o governador Jerônimo Rodrigues (PT) e o ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil), segundo levantamento Paraná Pesquisas.

Na comparação com a pesquisa anterior, divulgada pelo instituto em agosto, ACM Neto liderava contra Jerônimo fora da margem de erro. Desde então, o governador petista oscilou 1,9 ponto para cima e o ex-prefeito da capital recuou 1,8 ponto, posicionando os dois principais candidatos em empate.

Governador — Bahia — 1º turno

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  • ACM Neto (União Brasil): 46,7% (eram 48,5% em agosto)
  • Jerônimo Rodrigues (PT): 42,0% (eram 40,1%)
  • Ronaldo Mansur (PSOL): 0,8% (eram 0,4%)
  • Aroldo Felix (UP): 0,6% (eram 0,3%)
  • Ariel Capistrano (DC): 0,3% (eram 0,6%)
  • Maria Bona (PCO): 0,3% (eram 0,5%)
  • Nenhum/ Branco/ Nulo: 5,2% (eram 5,6%)
  • Não sabe/ não opinou: 4,1% (eram 4,0%)

No segundo turno ao governo baiano, o placar atual também é de impasse: em relação a agosto, ACM caiu de 49,3% para 48,4% das intenções de voto e Jerônimo passou de 41% para 44,2% do eleitorado, e os dois se encontram tecnicamente empatados.

No Ceará, a pesquisa Quaest entrevistou 900 eleitores entre os dias 19 e 22 de setembro de 2026. A margem de erro é estimada em 3 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código CE-08268/2026.

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Em Pernambuco, a pesquisa Quaest entrevistou 1. 302 eleitores entre os dias 19 e 22 de setembro de 2026. A margem de erro é estimada em 3 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código PE-05671/2026.

Na Bahia, o Paraná Pesquisas entrevistou 1. 400 eleitores entre os dias 21 e 23 de setembro de 2026. A margem de erro é estimada em 2,7 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com grau de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código BA-00759/2026.

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