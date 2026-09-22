Novas pesquisas eleitorais, Lula na ONU, chuvas em SP, ata do Copom e mais destaques desta terça-feira

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O dia começa com novos dados da corrida eleitoral em SP: Tarcísio à frente e disputa acirrada pelo Senado. Lula faz discurso na ONU focado em soberania e clima. BC divulga ata do Copom, com mercado atento a sinais sobre juros. SP sob alerta de chuvas fortes. Fique por dentro dos destaques do dia.

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A terça-feira, 22, começa com novas informações sobre a corrida eleitoral em São Paulo. Levantamento do Paraná Pesquisas mostra Tarcísio de Freitas com 50,7% das intenções de voto para o governo estadual, contra 33,3% de Fernando Haddad no primeiro turno. Os demais candidatos aparecem abaixo de 2%. O instituto ouviu 1.600 eleitores entre 19 e 21 de setembro, com margem de erro de 2,5 pontos percentuais.

A disputa pelas duas vagas paulistas no Senado também apresentou movimentação. Simone Tebet aparece com 29,6%, Guilherme Derrite com 29,3%, Marina Silva com 28,3% e André do Prado com 25%. Pela margem de erro, os quatro estão tecnicamente próximos. Prado foi quem mais avançou em relação à rodada anterior, enquanto Ricardo Salles recuou para 10,6%.

O calendário de pesquisas continua ao longo desta terça. A Quaest deve divulgar levantamentos na Paraíba para presidente, governo estadual e Senado, todos com 804 entrevistados. O Real Time Big Data, por sua vez, tem pesquisas previstas em Goiás e Sergipe, com 1.600 participantes em cada estado, abrangendo as disputas presidencial, para governador e para o Senado.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

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O que Lula deve levar ao discurso na ONU?

Luiz Inácio Lula da Silva participa nesta terça da abertura da 81ª Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York. O presidente deve abordar soberania, combate à fome e à pobreza, mudanças climáticas, crime organizado e reforma das instituições multilaterais, com destaque para o Conselho de Segurança.

Donald Trump falará depois de Lula. Não há reunião bilateral marcada entre os dois, embora a programação possa permitir um contato informal. A Assembleia também terá entre os assuntos centrais os conflitos no Irã e na Ucrânia, a situação em Gaza, democracia, inteligência artificial e as dificuldades financeiras enfrentadas pela própria ONU.

O que a ata do Copom pode indicar sobre os próximos cortes de juros?

O Banco Central divulga às 8h a ata da reunião do Comitê de Política Monetária realizada em 15 e 16 de setembro. Na ocasião, o colegiado reduziu a Selic em 0,25 ponto percentual, para 13,75% ao ano.

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O documento deverá detalhar a avaliação dos diretores sobre inflação, atividade econômica e cenário externo, além dos fatores considerados na decisão. A atenção do mercado estará concentrada sobretudo na linguagem usada pelo Copom sobre os próximos encontros e sobre o espaço para novas reduções da taxa básica.

Onde há maior risco de temporal em São Paulo?

Uma frente fria mantém São Paulo sob condições de chuva forte nesta terça-feira. Na capital, as pancadas podem ocorrer desde as primeiras horas do dia e ganhar intensidade, com trovoadas e possibilidade de temporais, especialmente à noite. As temperaturas devem variar entre 16°C e 23°C.

Grande São Paulo, Vale do Paraíba, Campinas, Sorocaba, centro-sul, faixa leste e litoral estão entre as áreas que exigem maior atenção. No oeste paulista, há possibilidade de acumulados elevados. O mesmo sistema também leva instabilidade a outros pontos do Sudeste, enquanto parte do Sul começa a registrar redução da chuva.

VEJA+IA: Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.