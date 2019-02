NovaDutra entrega novo trevo e viaduto em Guaratinguetá

Por AE

São Paulo – A NovaDutra entrega amanhã o novo trevo e o viaduto no km 58 da Rodovia Presidente Dutra, localizado no município de Guaratinguetá (SP). O sistema beneficiará 6 mil pessoas e indústrias da região, que terão acesso ao Parque Industrial da cidade e aos bairros Vila Bela e Vista Alegre.

O viaduto tem 66 metros de comprimento, 10,8 metros de largura e possui área de passeio para pedestres com 1,5 metro de largura, o que permitirá que também seja utilizado como passarela.

Iniciadas em outubro de 2010, as obras do novo sistema viário do km 58 da Dutra tiveram investimentos de cerca de R$ 7,8 milhões e geraram por volta de 100 empregos.