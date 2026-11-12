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Nova regra orienta cartórios a registrar mortes por ação policial nas certidões de óbito

Medida aprovada pelo CNJ veta expressões como 'auto de resistência' e 'confronto' e permite que famílias corrijam registros passados

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 nov 2026, 16h30
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Cartório em São Paulo (./Reprodução)
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Nova regra orienta cartórios a registrar mortes por ação policial nas certidões de óbito Priorize VEJA no Google

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) aprovou uma nova regra para que os cartórios brasileiros incluam nas certidões de óbito o contexto de mortes causadas por ações policiais. A norma não decorre de uma ação isolada do conselho, mas de uma articulação com os Cartórios de Registro Civil de Pessoas Naturais de todo o país, além do apoio operacional da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil) e do Operador Nacional de Registro Civil (ON-RCPN).

A mudança, na prática, padroniza o documento, que deverá ser redigido nos seguintes termos: “Morte não natural, violenta, ocorrida em decorrência ou no contexto de intervenção de órgão de segurança pública, nos termos do título apresentado”. Além disso, veda expressamente expressões consideradas estigmatizantes, como “auto de resistência”, “resistência seguida de morte” e “confronto”.

Com essa diretriz, as certidões antigas também poderão ser retificadas diretamente no cartório mediante a apresentação de provas formais ou autorização judicial, o que permite que as famílias corrijam registros omissos. Caso não tenham toda a documentação exigida em mãos, os familiares podem requerer a comprovação na Justiça. O Ministério Público e a Defensoria Pública também têm legitimidade para pedir a abertura do procedimento, especialmente em benefício de cidadãos em situação de vulnerabilidade social.

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A regra vale ainda para casos de morte presumida, quando uma pessoa desaparece em decorrência ou no contexto de intervenção de órgãos de segurança pública.

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Além do novo padrão, a medida prevê a criação de uma base nacional de dados na Central de Informações do Registro Civil (CRC), consolidando estatísticas públicas sobre essas ocorrências. O processo de emissão inicial do óbito será totalmente gratuito.

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Conselho Nacional de Justiça - CNJ
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