Nova pesquisa sobre Lula x Flávio, TSE julga caso Nossa Senhora, execução nos EUA e mais destaques de hoje

A quatro dias do primeiro turno, a pesquisa Meio/Ideia divulgada nesta quarta-feira, 30, aponta empate técnico na liderança da corrida presidencial. Luiz Inácio Lula da Silva registra 39,4% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro soma 38,4%. Mais atrás aparecem Augusto Cury, com 6,7%, Renan Santos, com 4,5%, Ronaldo Caiado, com 4,4%, e Romeu Zema, com 3,5%. O levantamento ouviu 2.000 pessoas por telefone entre 25 e 28 de setembro e tem margem de erro de 2,2 pontos percentuais.

A indefinição se repete numa eventual disputa direta: Lula tem 48,5% e Flávio, 48%, diferença sem significância estatística. A pesquisa também mostra que 68,5% dos entrevistados afirmam já ter escolhido definitivamente o candidato, enquanto 31,5% ainda admitem mudar de voto até domingo. O levantamento está registrado no TSE sob o número BR-08706/2026.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

O que o TSE decide sobre os posts envolvendo Nossa Senhora Aparecida?

O Tribunal Superior Eleitoral analisa nesta quarta-feira uma das controvérsias que alimentaram o choque recente entre decisões do TSE e do Supremo. Nunes Marques marcou para o plenário virtual, entre 10h e 23h59, o julgamento da ordem de André Mendonça que determinou a retirada de publicações segundo as quais Flávio Bolsonaro pretendia eliminar o título de Nossa Senhora Aparecida como padroeira do Brasil. O candidato nega ter esse plano.

Na véspera, Mendonça reviu parcialmente sua própria determinação e autorizou a permanência de uma postagem da deputada Erika Hilton. Segundo o ministro, o conteúdo específico não reproduzia a informação considerada falsa na decisão original. A discussão ocorre em meio à sequência de intervenções cruzadas entre ministros das duas Cortes em assuntos eleitorais.

Continua após a publicidade

O raio-x dos ministros do STF

O que marcou os últimos debates em São Paulo e no Rio?

Em São Paulo, Tarcísio de Freitas e Fernando Haddad fizeram na noite de terça-feira o último debate antes do primeiro turno. A discussão extrapolou temas estaduais e incorporou a corrida pelo Planalto, além de embates sobre segurança pública, privatizações, educação e indicadores de gestão. Os dois candidatos reconheceram depois do programa que a conexão com a disputa presidencial acabou levando assuntos nacionais para o confronto paulista.

No Rio, Eduardo Paes e Douglas Ruas ficaram frente a frente pela primeira vez na campanha. Os dois principais nomes da disputa buscaram explorar passagens e alianças políticas consideradas vulneráveis do adversário, enquanto o programa também teve momentos de descontração entre os demais participantes.

Continua após a publicidade

Por que uma execução nos Estados Unidos chama atenção nesta quarta-feira?

Christa Pike, de 50 anos, tem execução prevista para esta quarta-feira no Tennessee e pode se tornar a primeira mulher submetida à pena capital pelo estado em mais de dois séculos. Ela foi condenada pelo assassinato de Colleen Slemmer, cometido em 1995, quando tinha 18 anos. A sentença deve ser cumprida por injeção letal.

A defesa levou um pedido de emergência à Suprema Corte dos Estados Unidos depois de outras tentativas de suspender a pena fracassarem. Os advogados citam, entre outros argumentos, o histórico de violência e negligência sofrido por Pike. O governador Bill Lee recusou o pedido de clemência, enquanto a mãe da vítima defende o cumprimento da condenação.

Como fica o tempo em São Paulo nesta quarta-feira?

O calor continua forte em São Paulo, mas a chegada de uma frente fria muda as condições ao longo desta quarta-feira. Na capital, os termômetros podem atingir 32°C antes do avanço das instabilidades, que aumentam a possibilidade de pancadas de moderada a forte intensidade, trovoadas e rajadas de vento de até 50 km/h.

Continua após a publicidade

A chuva deve atingir diferentes áreas do estado e também avançar sobre outros pontos do Sudeste. A combinação de temperaturas elevadas, umidade e a passagem do sistema frontal aumenta o risco de episódios mais intensos durante o dia.

VEJA+IA: Este conteúdo de pesquisa foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.