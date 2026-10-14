Nova pesquisa Quaest, Senado vota PEC da 6×1, pacote de bondades para MEIs e mais destaques desta quarta

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A Quaest divulga nova pesquisa sobre Lula e Flávio Bolsonaro no segundo turno. O Senado vota a PEC do fim da escala 6×1, enquanto o governo apresenta pacote para MEIs com perdão de dívidas e o “Pix MEI”, aguardando aprovação. A noite ainda terá semifinais de futebol e a previsão do tempo para São Paulo, Paraná e MS.

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A Quaest divulga nesta quarta-feira, 14, uma nova rodada nacional sobre o segundo turno entre Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro. O levantamento ouviu 2.154 eleitores presencialmente em todo o país entre sábado e terça-feira. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. Os resultados estão previstos para o fim da tarde.

Além da intenção de voto para a eleição marcada para 25 de outubro, a pesquisa vai medir a firmeza das escolhas, a possibilidade de mudança até o dia da votação e o potencial eleitoral de Lula e Flávio. O questionário também aborda aprovação do governo, percepção sobre os rumos do país e a reação dos entrevistados a propostas defendidas pelos dois candidatos durante a campanha.

O Senado pode concluir hoje a votação do fim da escala 6×1?

A PEC que altera a jornada máxima de trabalho chega nesta quarta à última sessão obrigatória de discussão antes da votação em primeiro turno no Senado. A base do governo conseguiu apoio para tentar dispensar os intervalos regimentais, o que abre a possibilidade de a Casa realizar as duas votações da proposta no mesmo dia. Para avançar em cada turno, o texto precisa do apoio de pelo menos 49 senadores.

A proposta reduz o limite semanal de 44 para 40 horas e estabelece dois dias de descanso remunerado, sem corte salarial. A mudança seria gradual: a jornada cairia inicialmente para 42 horas e, posteriormente, para 40. Governo e oposição também disputam o ritmo da tramitação e eventuais alterações no texto, que chegou ao plenário do Senado sem que o relator acolhesse as emendas apresentadas até terça-feira.

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Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

O que prevê o pacote anunciado por Lula para os MEIs?

O governo apresentou um conjunto de medidas voltadas aos microempreendedores individuais que inclui perdão de débitos tributários com a União, um pagamento de até 5.000 reais chamado de “Pix MEI” e uma nova modalidade do Desenrola. As iniciativas, porém, ainda dependem de aprovação do Congresso ou da conclusão de sua regulamentação e não estão disponíveis aos empreendedores neste momento.

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O perdão proposto alcançaria 3,6 milhões de MEIs, com dívidas que somam 12,6 bilhões de reais. Já o pagamento de até 5.000 reais seria uma transferência única, sem necessidade de devolução, destinada a investimentos no negócio. Outra frente prevê que o governo adquira de instituições financeiras dívidas de microempreendedores com desconto mínimo de 90% para depois renegociá-las. O pacote também inclui propostas para ampliar o teto anual de faturamento da categoria e dispensar a emissão de nota fiscal em operações com pessoas físicas.

Quais são os principais jogos desta quarta-feira?

A noite terá dois confrontos de semifinal envolvendo clubes brasileiros. Às 19h, o Atlético-MG recebe o Montevideo City Torque pelo jogo de ida da Copa Sul-Americana. Às 21h30, Fluminense e Palmeiras se enfrentam no Maracanã pela Libertadores. Na Europa, a rodada da Champions League tem, entre seus principais jogos, Roma x Real Madrid e Manchester City x Paris Saint-Germain, ambos às 16h.

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Como fica o tempo nesta quarta-feira?

São Paulo terá mais um dia de instabilidade. Na capital, a previsão aponta chuva na madrugada, períodos de sol entre muitas nuvens pela manhã e novas pancadas acompanhadas de trovoadas a partir da tarde. Os termômetros devem variar entre 17°C e 25°C, com acumulado de chuva estimado em 40 milímetros.

Os maiores riscos estão concentrados em áreas do Paraná, Mato Grosso do Sul e de São Paulo. No Paraná, os volumes podem chegar pontualmente a 80 milímetros, enquanto rajadas de vento podem alcançar 70 km/h em partes do Centro-Sul. Há possibilidade de temporais, alagamentos e outros transtornos nas regiões mais atingidas.

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VEJA+IA: Este conteúdo de pesquisa foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.