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Brasil

Nova pesquisa Quaest, ato de Flávio Bolsonaro e mais destaques deste 7 de Setembro

Levantamento testa cenários da disputa pelo Planalto e o humor do eleitorado; manifestação da direita em SP e Elton John no Rock in Rio também marcam o feriado

Por Da Redação 7 set 2026, 06h00
Lula, de terno escuro e gravata vermelha, fala ao microfone à esquerda. À direita, Bolsonaro, de camisa branca, olha para cima com luz forte no cabelo
Lula e Flávio Bolsonaro (Foto por MAURO PIMENTEL / AFP/AFP)
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Uma nova rodada da pesquisa Quaest sobre a eleição presidencial de 2026 será divulgada nesta segunda-feira, 7. O levantamento, realizado entre os dias 3 e 6 com 2. 004 eleitores de 16 anos ou mais em todo o país, vai atualizar o cenário da corrida pelo Planalto e medir, além das intenções de voto, o potencial e a rejeição dos principais nomes colocados na disputa.

O questionário testa dois cenários de primeiro turno. Entre os nomes apresentados aos entrevistados estão Lula, Flávio Bolsonaro, Augusto Cury, Renan Santos, Ronaldo Caiado e Zema. A pesquisa também simula cinco confrontos de segundo turno, todos com Lula: contra Cury, Flávio, Renan Santos, Caiado e Zema. O levantamento ainda pergunta se a intenção de voto declarada pelo entrevistado é definitiva ou pode mudar até a eleição.

A Quaest também busca medir o peso da polarização na escolha do eleitor. Uma das perguntas contrapõe o medo da volta da família Bolsonaro ao poder ao de mais um mandato de Lula. Outra questiona qual seria o melhor resultado para o Brasil entre uma nova vitória de Lula e do PT, o retorno da família Bolsonaro ao governo, a eleição de um candidato moderado fora da polarização ou a vitória de um nome de fora da política. O questionário ainda inclui a aprovação do governo Lula, a avaliação da economia e o grau de interesse na eleição.

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Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

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Ato de Flávio Bolsonaro incorpora pressão contra Moraes

Em São Paulo, a direita promove neste 7 de Setembro uma manifestação que passou por uma mudança de eixo às vésperas do feriado. Planejado inicialmente para impulsionar a candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência sob o mote “É Agora ou Nunca”, o ato passou a incorporar o “Fora Lula, Fora Moraes” depois das revelações envolvendo Alexandre de Moraes e do acirramento da crise entre o ministro do Supremo Tribunal Federal e André Mendonça.

À VEJA, na última semana, o pastor Silas Malafaia afirmou que pretende colocar a crise envolvendo Moraes no centro de seu discurso. Segundo ele, os novos acontecimentos justificam a mudança de tom da manifestação. “Vai ser o meu mais duro discurso até hoje em tudo que é manifestação. Isso eu garanto”, disse. A candidatura de Flávio, porém, continua entre os eixos da mobilização.

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Elton John fecha quarto dia de Rock in Rio

No Rio de Janeiro, Elton John será a principal atração do quarto dia do Rock in Rio 2026. O britânico sobe ao Palco Mundo à 0h05, encerrando uma sequência que terá Luísa Sonza com Roberto Menescal às 16h40, Jon Batiste às 19h e Gilberto Gil às 21h20.

A programação desta segunda-feira também reúne Vanessa da Mata e Rubel, Roupa Nova e Guilherme Arantes, Péricles, Laufey, Belo, Mart’nália, Fatboy Slim, João Bosco e Zeca Veloso nos diferentes espaços da Cidade do Rock. O festival acontece no Parque Olímpico, na Zona Oeste do Rio, e prossegue nos dias 11, 12 e 13 de setembro.

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