Nova pesquisa mostra posição de Michelle após crise com Flávio Bolsonaro
Levantamento Paraná Pesquisas divulgado nesta segunda-feira, 20, indica ex-primeira-dama na segunda colocação na corrida ao Legislativo
A despeito da crise familiar envolvendo o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL-DF) mantém a força entre o eleitorado bolsonarista e segue entre os nomes mais populares na corrida ao Senado pelo Distrito Federal. O levantamento Paraná Pesquisas foi publicado nesta segunda-feira, 20.
Nos dois cenários que incluem o nome de Michelle Bolsonaro, a ex-primeira-dama aparece na segunda colocação, variando de 36% a 37,7% das intenções de voto. A liderança fica com a senadora Leila Barros (PDT), conhecida como Leila do Vôlei, que encabeça a disputa pela reeleição com 39,2% a 40,5% do eleitorado.
Senador — Distrito Federal (cenário 1)*
- Leila do Vôlei: 39,2%
- Michelle Bolsonaro: 36,0%
- Erika Kokay: 28,4%
- Bia Kicis: 18,3%
- Rafael Prudente: 15,6%
- Sebastião Coelho: 9,8%
- Não sabe/ não opinou: 6,2%
- Nenhum/ Branco/ Nulo: 9,0%
Senador — Distrito Federal (cenário 2)*
- Leila do Vôlei: 40,5%
- Michelle Bolsonaro: 37,7%
- Erika Kokay: 29,8%
- Rafael Prudente: 18,1%
- Sebastião Coelho: 14,1%
- Não sabe/ não opinou: 6,6%
- Nenhum/ Branco/ Nulo: 9,7%
A participação de Michelle Bolsonaro na disputa eleitoral de 2026 tornou-se incerta em junho, quando a ex-primeira-dama publicou dois vídeos com críticas pesadas contra Flávio Bolsonaro e abriu um racha no seio do clã Bolsonaro. Desde então, ela se afastou da presidência do PL Mulher e sua pré-candidatura foi colocada em xeque — contudo, o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, defende que Michelle concorra à vaga no Senado.
O pivô da briga entre Flávio e Michelle foi o apoio declarado pelo PL ao ex-governador Ciro Gomes (PSDB) para o governo do Ceará — para a esposa de Jair Bolsonaro, o partido estaria abrindo mão de seus valores para endossar um candidato que já havia desferido xingamentos severos contra o ex-presidente.
Sem Michelle, Leila Barros e Erika Kokay são favoritas ao Senado pelo DF
No cenário sem Michelle, Leila Barros mantém a liderança com 41,6% das intenções de voto no Distrito Federal. Ela é seguida pelas deputadas federais Erika Kokay (PT), que tem 30,4% do eleitorado, e Bia Kicis (PL), que aparece com 20,5% na pesquisa.
Senador — Distrito Federal (cenário 3)*
- Leila do Vôlei: 41,6%
- Erika Kokay: 30,4%
- Bia Kicis: 20,5%
- Rafael Prudente: 18,5%
- Izalci Lucas: 12,5%
- Sebastião Coelho: 12,4%
- Não sabe/ não opinou: 6,7%
- Nenhum/ Branco/ Nulo: 11,5%
*A soma dos percentuais supera 100%, uma vez que cada entrevistado poderia escolher até dois candidatos para as duas vagas em disputa ao Senado.
O Instituto Paraná Pesquisas entrevistou 1.500 eleitores no Distrito Federal entre os dias 17 e 19 de junho de 2026. A margem de erro é estimada em 2,6 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com grau de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código DF-01326/2026.