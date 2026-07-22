Nova pesquisa mostra como está a disputa presidencial no Espírito Santo
Flávio Bolsonaro e Lula empatam no 1º turno entre os capixabas; ex-governador apoiado pelo PT é favorito ao Senado e supera candidato petista à reeleição
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva empatam tecnicamente no primeiro turno no Espírito Santo, estado que deu vitória à oposição ao PT nas últimas quatro eleições presidenciais. A nova pesquisa Real Time Big Data com o eleitorado capixaba foi publicada nesta quarta-feira, 22.
Segundo o levantamento, Flávio Bolsonaro tem 36% das intenções de voto no primeiro turno contra 34% de Lula. Dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais, o cenário é de empate técnico entre o senador e o petista no Espírito Santo.
Na segunda posição, há um empate triplo entre o ex-governador Romeu Zema (Novo) e o ativista Renan Santos (Missão), ambos com 6% do eleitorado, e o ex-governador Ronaldo Caiado (PSD). O escritor Augusto Cury (Avante) tem 1% das intenções de voto, mesmo percentual de Joaquim Barbosa (DC), ex-ministro do STF, que comunicou no início desta semana a desistência da corrida presidencial.
Presidente — Espírito Santo — 1º turno (cenário único)
- Flávio Bolsonaro (PL): 36%
- Lula (PT): 34%
- Romeu Zema (Novo): 6%
- Renan Santos (Missão): 6%
- Ronaldo Caiado (PSD): 2%
- Joaquim Barbosa (DC): 1%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 1%
- Outros: 1%
- Nulo/Branco: 8%
- Não sabe/não respondeu: 5%
Já no segundo turno, Flávio Bolsonaro lidera contra Lula com vantagem apertada entre os capixabas, por 49% a 43% das intenções de voto. No limite da margem de erro, a diferença entre o senador e o petista é de 2 pontos percentuais.
Ex-governador Casagrande, aliado de Lula, lidera ao Senado e supera candidato petista
A corrida ao Senado pelo Espírito Santo, com duas vagas em disputa em 2026, é liderada pelo ex-governador Renato Casagrande (PSB). Apoiado pelo PT estadual, ele varia de 30% a 32% das intenções de voto em quatro cenários simulados pela Real Time Big Data.
Outro ex-governador capixaba, Paulo Hartung (PSD), aparece na segunda posição com 23% do eleitorado. Sem Hartung na corrida, o mesmo partido mantém a vice-liderança com o deputado estadual Sérgio Meneguelli, que tem 17% das intenções de voto.
Já os dois senadores capixabas que disputam a reeleição, Fabiano Contarato (PT) e Marcos do Val (Avante), encontram dificuldades na busca para renovar seus mandatos em 2027. Nas quatro sondagens, Contarato mantém 8% das intenções de voto, enquanto do Val flutua de 4% a 6% do eleitorado.
Senador — Espírito Santo (cenário 1)
- Renato Casagrande (PSB): 30%
- Paulo Hartung (PSD): 23%
- Maguinha Malta (PL): 10%
- Rose de Freitas (MDB): 10%
- Fabiano Contarato (PT): 8%
- Marcos do Val (Avante): 6%
- Carlos Fabian (PSol): 1%
- Wellington Callegari (DC): 1%
- Leonardo Monjardim (Novo): 1%
- Nulo/ Branco: 4%
- Não sabe/não respondeu: 6%
Senador — Espírito Santo (cenário 2)
- Renato Casagrande (PSB): 32%
- Sérgio Meneguelli (PSD): 17%
- Rose de Freitas (MDB): 12%
- Maguinha Malta (PL): 10%
- Fabiano Contarato (PT): 8%
- Marcos do Val (Avante): 6%
- Carlos Fabian (PSol): 1%
- Wellington Callegari (DC): 1%
- Leonardo Monjardim (Novo): 1%
- Nulo/ Branco: 6%
- Não sabe/não respondeu: 6%
Senador — Espírito Santo (cenário 3)
- Renato Casagrande (PSB): 32%
- Sérgio Meneguelli (PSD): 17%
- Rose de Freitas (MDB): 12%
- Maguinha Malta (PL): 9%
- Fabiano Contarato (PT): 8%
- Marcos do Val (Avante): 4%
- Carlos Manato (Republicanos): 4%
- Carlos Fabian (PSol): 1%
- Wellington Callegari (DC): 1%
- Leonardo Monjardim (Novo): 1%
- Nulo/ Branco: 5%
- Não sabe/não respondeu: 6%
Senador — Espírito Santo (cenário 4)
- Renato Casagrande (PSB): 32%
- Sérgio Meneguelli (PSD): 17%
- Rose de Freitas (MDB): 12%
- Maguinha Malta (PL): 9%
- Fabiano Contarato (PT): 8%
- Marcos do Val (Avante): 4%
- Carlos Manato (Republicanos): 3%
- Evair de Melo (Republicanos): 2%
- Carlos Fabian (PSol): 1%
- Wellington Callegari (DC): 1%
- Leonardo Monjardim (Novo): 1%
- Nulo/ Branco: 5%
- Não sabe/não respondeu: 5%
A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores no Espírito Santo entre os dias 20 e 21 de julho de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. Os levantamentos estão registrados junto à Justiça Eleitoral sob os códigos BR-00636/2026 e ES-04482/2026.