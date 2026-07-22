Nova pesquisa mostra como está a disputa presidencial no Espírito Santo

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Nova pesquisa Real Time Big Data mostra Flávio Bolsonaro e Lula em empate técnico no 1º turno no Espírito Santo, com o senador à frente no 2º turno. O levantamento também revela a liderança de Renato Casagrande na corrida ao Senado, enquanto senadores atuais enfrentam dificuldades para a reeleição. Entenda os cenários capixabas.

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O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva empatam tecnicamente no primeiro turno no Espírito Santo, estado que deu vitória à oposição ao PT nas últimas quatro eleições presidenciais. A nova pesquisa Real Time Big Data com o eleitorado capixaba foi publicada nesta quarta-feira, 22.

Segundo o levantamento, Flávio Bolsonaro tem 36% das intenções de voto no primeiro turno contra 34% de Lula. Dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais, o cenário é de empate técnico entre o senador e o petista no Espírito Santo.

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Na segunda posição, há um empate triplo entre o ex-governador Romeu Zema (Novo) e o ativista Renan Santos (Missão), ambos com 6% do eleitorado, e o ex-governador Ronaldo Caiado (PSD). O escritor Augusto Cury (Avante) tem 1% das intenções de voto, mesmo percentual de Joaquim Barbosa (DC), ex-ministro do STF, que comunicou no início desta semana a desistência da corrida presidencial.

Presidente — Espírito Santo — 1º turno (cenário único)

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Flávio Bolsonaro (PL): 36%

Lula (PT): 34%

Romeu Zema (Novo): 6%

Renan Santos (Missão): 6%

Ronaldo Caiado (PSD): 2%

Joaquim Barbosa (DC): 1%

Escritor Augusto Cury (Avante): 1%

Outros: 1%

Nulo/Branco: 8%

Não sabe/não respondeu: 5%

Já no segundo turno, Flávio Bolsonaro lidera contra Lula com vantagem apertada entre os capixabas, por 49% a 43% das intenções de voto. No limite da margem de erro, a diferença entre o senador e o petista é de 2 pontos percentuais.

Ex-governador Casagrande, aliado de Lula, lidera ao Senado e supera candidato petista

A corrida ao Senado pelo Espírito Santo, com duas vagas em disputa em 2026, é liderada pelo ex-governador Renato Casagrande (PSB). Apoiado pelo PT estadual, ele varia de 30% a 32% das intenções de voto em quatro cenários simulados pela Real Time Big Data.

Outro ex-governador capixaba, Paulo Hartung (PSD), aparece na segunda posição com 23% do eleitorado. Sem Hartung na corrida, o mesmo partido mantém a vice-liderança com o deputado estadual Sérgio Meneguelli, que tem 17% das intenções de voto.

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Já os dois senadores capixabas que disputam a reeleição, Fabiano Contarato (PT) e Marcos do Val (Avante), encontram dificuldades na busca para renovar seus mandatos em 2027. Nas quatro sondagens, Contarato mantém 8% das intenções de voto, enquanto do Val flutua de 4% a 6% do eleitorado.

Senador — Espírito Santo (cenário 1)

Renato Casagrande (PSB): 30%

Paulo Hartung (PSD): 23%

Maguinha Malta (PL): 10%

Rose de Freitas (MDB): 10%

Fabiano Contarato (PT): 8%

Marcos do Val (Avante): 6%

Carlos Fabian (PSol): 1%

Wellington Callegari (DC): 1%

Leonardo Monjardim (Novo): 1%

Nulo/ Branco: 4%

Não sabe/não respondeu: 6%

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Senador — Espírito Santo (cenário 2)

Renato Casagrande (PSB): 32%

Sérgio Meneguelli (PSD): 17%

Rose de Freitas (MDB): 12%

Maguinha Malta (PL): 10%

Fabiano Contarato (PT): 8%

Marcos do Val (Avante): 6%

Carlos Fabian (PSol): 1%

Wellington Callegari (DC): 1%

Leonardo Monjardim (Novo): 1%

Nulo/ Branco: 6%

Não sabe/não respondeu: 6%

Senador — Espírito Santo (cenário 3)

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Renato Casagrande (PSB): 32%

Sérgio Meneguelli (PSD): 17%

Rose de Freitas (MDB): 12%

Maguinha Malta (PL): 9%

Fabiano Contarato (PT): 8%

Marcos do Val (Avante): 4%

Carlos Manato (Republicanos): 4%

Carlos Fabian (PSol): 1%

Wellington Callegari (DC): 1%

Leonardo Monjardim (Novo): 1%

Nulo/ Branco: 5%

Não sabe/não respondeu: 6%

Senador — Espírito Santo (cenário 4)

Renato Casagrande (PSB): 32%

Sérgio Meneguelli (PSD): 17%

Rose de Freitas (MDB): 12%

Maguinha Malta (PL): 9%

Fabiano Contarato (PT): 8%

Marcos do Val (Avante): 4%

Carlos Manato (Republicanos): 3%

Evair de Melo (Republicanos): 2%

Carlos Fabian (PSol): 1%

Wellington Callegari (DC): 1%

Leonardo Monjardim (Novo): 1%

Nulo/ Branco: 5%

Não sabe/não respondeu: 5%

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores no Espírito Santo entre os dias 20 e 21 de julho de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. Os levantamentos estão registrados junto à Justiça Eleitoral sob os códigos BR-00636/2026 e ES-04482/2026.