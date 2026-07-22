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Brasil

Nova pesquisa mostra como está a disputa presidencial no Espírito Santo

Flávio Bolsonaro e Lula empatam no 1º turno entre os capixabas; ex-governador apoiado pelo PT é favorito ao Senado e supera candidato petista à reeleição

Por Bruno Caniato Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 jul 2026, 09h09 | Atualizado em 22 jul 2026, 10h45
Os principais pré-candidatos nas eleições de 2026: Flávio e Lula
Os principais pré-candidatos nas eleições de 2026: Flávio e Lula (Edilson Rodrigues/Agência Senado | Paulo Pinto/Agência Brasil)
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O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva empatam tecnicamente no primeiro turno no Espírito Santo, estado que deu vitória à oposição ao PT nas últimas quatro eleições presidenciais. A nova pesquisa Real Time Big Data com o eleitorado capixaba foi publicada nesta quarta-feira, 22.

Segundo o levantamento, Flávio Bolsonaro tem 36% das intenções de voto no primeiro turno contra 34% de Lula. Dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais, o cenário é de empate técnico entre o senador e o petista no Espírito Santo.

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Na segunda posição, há um empate triplo entre o ex-governador Romeu Zema (Novo) e o ativista Renan Santos (Missão), ambos com 6% do eleitorado, e o ex-governador Ronaldo Caiado (PSD). O escritor Augusto Cury (Avante) tem 1% das intenções de voto, mesmo percentual de Joaquim Barbosa (DC), ex-ministro do STF, que comunicou no início desta semana a desistência da corrida presidencial.

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Presidente — Espírito Santo — 1º turno (cenário único)

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  • Flávio Bolsonaro (PL): 36%
  • Lula (PT): 34%
  • Romeu Zema (Novo): 6%
  • Renan Santos (Missão): 6%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 2%
  • Joaquim Barbosa (DC): 1%
  • Escritor Augusto Cury (Avante): 1%
  • Outros: 1%
  • Nulo/Branco: 8%
  • Não sabe/não respondeu: 5%

Já no segundo turno, Flávio Bolsonaro lidera contra Lula com vantagem apertada entre os capixabas, por 49% a 43% das intenções de voto. No limite da margem de erro, a diferença entre o senador e o petista é de 2 pontos percentuais.

Ex-governador Casagrande, aliado de Lula, lidera ao Senado e supera candidato petista

A corrida ao Senado pelo Espírito Santo, com duas vagas em disputa em 2026, é liderada pelo ex-governador Renato Casagrande (PSB). Apoiado pelo PT estadual, ele varia de 30% a 32% das intenções de voto em quatro cenários simulados pela Real Time Big Data.

Outro ex-governador capixaba, Paulo Hartung (PSD), aparece na segunda posição com 23% do eleitorado. Sem Hartung na corrida, o mesmo partido mantém a vice-liderança com o deputado estadual Sérgio Meneguelli, que tem 17% das intenções de voto.

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Já os dois senadores capixabas que disputam a reeleição, Fabiano Contarato (PT) e Marcos do Val (Avante), encontram dificuldades na busca para renovar seus mandatos em 2027. Nas quatro sondagens, Contarato mantém 8% das intenções de voto, enquanto do Val flutua de 4% a 6% do eleitorado.

Senador — Espírito Santo (cenário 1)

  • Renato Casagrande (PSB): 30%
  • Paulo Hartung (PSD): 23%
  • Maguinha Malta (PL): 10%
  • Rose de Freitas (MDB): 10%
  • Fabiano Contarato (PT): 8%
  • Marcos do Val (Avante): 6%
  • Carlos Fabian (PSol): 1%
  • Wellington Callegari (DC): 1%
  • Leonardo Monjardim (Novo): 1%
  • Nulo/ Branco: 4%
  • Não sabe/não respondeu: 6%
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Senador — Espírito Santo (cenário 2)

  • Renato Casagrande (PSB): 32%
  • Sérgio Meneguelli (PSD): 17%
  • Rose de Freitas (MDB): 12%
  • Maguinha Malta (PL): 10%
  • Fabiano Contarato (PT): 8%
  • Marcos do Val (Avante): 6%
  • Carlos Fabian (PSol): 1%
  • Wellington Callegari (DC): 1%
  • Leonardo Monjardim (Novo): 1%
  • Nulo/ Branco: 6%
  • Não sabe/não respondeu: 6%

Senador — Espírito Santo (cenário 3)

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  • Renato Casagrande (PSB): 32%
  • Sérgio Meneguelli (PSD): 17%
  • Rose de Freitas (MDB): 12%
  • Maguinha Malta (PL): 9%
  • Fabiano Contarato (PT): 8%
  • Marcos do Val (Avante): 4%
  • Carlos Manato (Republicanos): 4%
  • Carlos Fabian (PSol): 1%
  • Wellington Callegari (DC): 1%
  • Leonardo Monjardim (Novo): 1%
  • Nulo/ Branco: 5%
  • Não sabe/não respondeu: 6%

Senador — Espírito Santo (cenário 4)

  • Renato Casagrande (PSB): 32%
  • Sérgio Meneguelli (PSD): 17%
  • Rose de Freitas (MDB): 12%
  • Maguinha Malta (PL): 9%
  • Fabiano Contarato (PT): 8%
  • Marcos do Val (Avante): 4%
  • Carlos Manato (Republicanos): 3%
  • Evair de Melo (Republicanos): 2%
  • Carlos Fabian (PSol): 1%
  • Wellington Callegari (DC): 1%
  • Leonardo Monjardim (Novo): 1%
  • Nulo/ Branco: 5%
  • Não sabe/não respondeu: 5%

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores no Espírito Santo entre os dias 20 e 21 de julho de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. Os levantamentos estão registrados junto à Justiça Eleitoral sob os códigos BR-00636/2026 e ES-04482/2026.

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