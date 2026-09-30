Nova pesquisa Meio/Ideia mostra disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro a quatro dias da eleição
Levantamento é mais um a confirmar a disputa acirrada entre o presidente e o senador
A quatro dias do primeiro turno das eleições, o cenário para a disputa presidencial é de empate técnico entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) na liderança da corrida. A nova pesquisa nacional Meio/Ideia foi divulgada nesta quarta-feira, 30.
Na simulação da primeira rodada de votação, Lula tem 39,4% das intenções de voto ante 38,4% de Flávio Bolsonaro. Na sequência, tecnicamente empatados na margem de erro, estão o escritor Augusto Cury (Avante), o empresário Renan Santos (Missão) e os ex-governadores Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo).
Conforme a pesquisa, 68,5% dos eleitores dizem já estarem decididos sobre seu voto, enquanto cerca de um terço (31,5%) admitem a possibilidade de trocar de candidato na reta final do primeiro turno de campanha.
Presidente — Nacional — 1º turno (cenário 1)
- Lula (PT): 39,4%;
- Flávio Bolsonaro (PL): 38,4%;
- Augusto Cury (Avante): 6,7%;
- Renan Santos (Missão): 4,5%;
- Ronaldo Caiado (PSD): 4,4%;
- Romeu Zema (Novo): 3,5%
- Samara Martins (UP): 0,4%
- Clariana Barão (DC): 0,3%
- Hertz Dias (PSTU): 0,3%
- Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0,1%
- Leonardo Avalanche (PRTB): 0,1%
- Rui Costa Pimenta (PCO): 0,1%
- Edmilson Costa (PCB): 0,1%
- Ninguém/Branco/Nulo: 0,7%
- Não sabe: 1,5%
Já nas simulações de segundo turno, Lula aparece tecnicamente empatado com Flávio Bolsonaro, Ronaldo Caiado e Augusto Cury. Considerando a margem de erro de 2,2 pontos percentuais, Renan Santos aparece fora do intervalo de empate em confronto direto com o petista, e Romeu Zema fica à beira do empate técnico, com diferença de 0,1 ponto no limite da margem.
Presidente — Nacional — 2º turno (cenário 1)
- Lula (PT): 48,5%
- Flávio Bolsonaro (PL): 48,0%
- Branco/Nulo: 2,1%
- Não sabe: 1,5%
Presidente — Nacional — 2º turno (cenário 2)
- Lula (PT): 48,5%
- Ronaldo Caiado (PSD): 44,6%
- Branco/Nulo: 3,1%
- Não sabe 3,9%
Presidente — Nacional — 2º turno (cenário 3)
- Lula (PT): 48,0%
- Augusto Cury (Avante): 44,0%
- Branco/Nulo: 5,0%
- Não sabe 3,1%
Presidente — Nacional — 2º turno (cenário 4)
- Lula (PT): 48,5%
- Romeu Zema (Novo): 44,0%
- Branco/Nulo 5,0%
- Não sabe: 2,6%
Presidente — Nacional — 2º turno (cenário 5)
- Lula (PT): 48,0%
- Renan Santos (Missão): 41,3%
- Branco/Nulo: 8,0%
- Não sabe 2,8%
A pesquisa Meio/Ideia entrevistou 2.000 eleitores em todo o Brasil, por telefone, entre os dias 25 e 28 de setembro de 2026. A margem de erro é estimada em 2,2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código BR-08706/2026.