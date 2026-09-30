Nova pesquisa Meio/Ideia mostra disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro a quatro dias da eleição

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Nova pesquisa Meio/Ideia revela empate técnico entre Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro na liderança da corrida presidencial, a poucos dias do 1º turno. O levantamento também mostra cenários apertados para o 2º turno e o percentual de eleitores que ainda podem mudar de voto na reta final da campanha.

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A quatro dias do primeiro turno das eleições, o cenário para a disputa presidencial é de empate técnico entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) na liderança da corrida. A nova pesquisa nacional Meio/Ideia foi divulgada nesta quarta-feira, 30.

Na simulação da primeira rodada de votação, Lula tem 39,4% das intenções de voto ante 38,4% de Flávio Bolsonaro. Na sequência, tecnicamente empatados na margem de erro, estão o escritor Augusto Cury (Avante), o empresário Renan Santos (Missão) e os ex-governadores Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo).

Conforme a pesquisa, 68,5% dos eleitores dizem já estarem decididos sobre seu voto, enquanto cerca de um terço (31,5%) admitem a possibilidade de trocar de candidato na reta final do primeiro turno de campanha.

Presidente — Nacional — 1º turno (cenário 1)

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Lula (PT): 39,4%;

Flávio Bolsonaro (PL): 38,4%;

Augusto Cury (Avante): 6,7%;

Renan Santos (Missão): 4,5%;

Ronaldo Caiado (PSD): 4,4%;

Romeu Zema (Novo): 3,5%

Samara Martins (UP): 0,4%

Clariana Barão (DC): 0,3%

Hertz Dias (PSTU): 0,3%

Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0,1%

Leonardo Avalanche (PRTB): 0,1%

Rui Costa Pimenta (PCO): 0,1%

Edmilson Costa (PCB): 0,1%

Ninguém/Branco/Nulo: 0,7%

Não sabe: 1,5%

Já nas simulações de segundo turno, Lula aparece tecnicamente empatado com Flávio Bolsonaro, Ronaldo Caiado e Augusto Cury. Considerando a margem de erro de 2,2 pontos percentuais, Renan Santos aparece fora do intervalo de empate em confronto direto com o petista, e Romeu Zema fica à beira do empate técnico, com diferença de 0,1 ponto no limite da margem.

Presidente — Nacional — 2º turno (cenário 1)

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Lula (PT): 48,5%

Flávio Bolsonaro (PL): 48,0%

Branco/Nulo: 2,1%

Não sabe: 1,5%

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Presidente — Nacional — 2º turno (cenário 2)

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Lula (PT): 48,5%

Ronaldo Caiado (PSD): 44,6%

Branco/Nulo: 3,1%

Não sabe 3,9%

Presidente — Nacional — 2º turno (cenário 3)

Lula (PT): 48,0%

Augusto Cury (Avante): 44,0%

Branco/Nulo: 5,0%

Não sabe 3,1%

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Presidente — Nacional — 2º turno (cenário 4)

Lula (PT): 48,5%

Romeu Zema (Novo): 44,0%

Branco/Nulo 5,0%

Não sabe: 2,6%

Presidente — Nacional — 2º turno (cenário 5)

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Lula (PT): 48,0%

Renan Santos (Missão): 41,3%

Branco/Nulo: 8,0%

Não sabe 2,8%

A pesquisa Meio/Ideia entrevistou 2.000 eleitores em todo o Brasil, por telefone, entre os dias 25 e 28 de setembro de 2026. A margem de erro é estimada em 2,2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código BR-08706/2026.