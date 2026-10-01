Nova pesquisa Datafolha, último debate presidencial, decisões do TSE e mais destaques desta quinta

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O Datafolha divulga hoje sua penúltima pesquisa eleitoral, enquanto a TV Globo sedia o último debate presidencial, com a ausência de Lula e a participação de Bolsonaro. O TSE também teve decisões importantes sobre a polêmica de Nossa Senhora e o deputado Nikolas Ferreira. As eleições se aproximam.

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A três dias do primeiro turno, o Datafolha divulga nesta quinta-feira, 1º, sua penúltima pesquisa nacional antes da votação de domingo. O instituto ouviu 2.506 eleitores entre 28 de setembro e esta quinta, com margem de erro de 2 pontos percentuais. Além das intenções de voto para presidente, a rodada mede rejeição, firmeza da escolha, possibilidade de mudança até a eleição e cinco cenários de segundo turno, todos com Luiz Inácio Lula da Silva diante de adversários diferentes. O levantamento também será o primeiro do instituto depois da controvérsia eleitoral envolvendo publicações sobre Nossa Senhora Aparecida.

Enquanto os novos números do Datafolha não são conhecidos, a última pesquisa presidencial da Real Time Big Data antes do primeiro turno aponta Lula com 43% e Flávio Bolsonaro com 39%. A diferença de 4 pontos corresponde ao limite da margem de erro de 2 pontos para cada lado, situação classificada pelo instituto como empate técnico. Em uma eventual disputa direta no segundo turno, Flávio aparece numericamente com 46%, contra 45% de Lula. Os dois também registram 49% de rejeição. Foram entrevistados 2.000 eleitores entre 26 e 30 de setembro.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Como será o último debate presidencial antes da eleição?

A TV Globo realiza nesta quinta, às 21h30, o último debate entre candidatos à Presidência antes da abertura das urnas. Flávio Bolsonaro, Augusto Cury, Ronaldo Caiado e Romeu Zema confirmaram presença. Lula decidiu não participar do encontro e concederá, no mesmo horário, uma entrevista ao Flow Podcast.

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A ausência do presidente altera a configuração do confronto final da campanha. Flávio, que também havia ficado fora dos debates anteriores, participará desta vez. A disputa ocorre num momento em que os principais levantamentos mantêm Lula e o senador próximos, especialmente nas simulações de segundo turno.

O que o TSE decidiu sobre Nossa Senhora Aparecida e Nikolas Ferreira?

O Tribunal Superior Eleitoral determinou a retirada de publicações que atribuem falsamente a Flávio Bolsonaro a autoria, apresentação ou apoio concreto a uma iniciativa para retirar de Nossa Senhora Aparecida o título de padroeira do Brasil ou acabar com o feriado nacional. Os ministros divergiram, porém, sobre até onde a ordem deveria alcançar manifestações sobre uma eventual posição futura do candidato.

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Em outra decisão, a ministra Estela Aranha mandou retirar um vídeo em que o deputado federal Nikolas Ferreira associou falsamente uma referência de Lula sobre exames médicos de mulheres a uma conotação sexual. Na avaliação da magistrada, a publicação deslocou a fala de seu contexto original e apresentou aos eleitores um sentido diferente daquele do discurso. Nikolas também foi impedido de republicar o mesmo conteúdo.

Como fica o tempo em São Paulo nesta quinta-feira?

A frente fria derruba as temperaturas e mantém São Paulo sob chuva nesta quinta. Na capital, são esperadas pancadas de moderada a forte intensidade durante a manhã e a tarde, com possibilidade de novas precipitações à noite. A máxima deve ficar em 24°C e a mínima, em 18°C, além de rajadas de vento que podem alcançar 50 km/h.

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No interior, o sistema avança do oeste e do sul para outras regiões do estado. Norte, nordeste e leste paulistas têm possibilidade de temporais, enquanto os ventos podem chegar a 70 km/h em alguns pontos.

VEJA+IA: Este conteúdo de pesquisa foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.